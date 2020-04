Mannen må også betale sakskostnader. Saken ble behandlet i hurtigdomstolen, og dommen ble avsagt 30. mars, opplyser Oslo politidistrikt.

Retten mener at mannen viste en hensynsløs atferd i en tid med stor usikkerhet hos mange når det gjelder omfanget og alvoret av pandemien.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har lagt vekt på at dersom det overfor samfunnskritisk personell ytres «korona» samtidig som man spytter eller truer med å spytte, så er det et forhold det reageres strengt mot, sier politiadvokat Karl Kristian Nordheim.

Han mener det samme vil gjelde oppførsel overfor annet samfunnskritisk personell, for eksempel personer i helsetjenesten.