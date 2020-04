– Det var deilig å komme i ordentlig aktivitet igjen, sier Thelma.

Endelig kan hun igjen løpe rundt på kunstgresset sammen med lagvenninnene i Kolbotn idrettslag.

For Thelma, Emma og Lina har ventetiden føltes svært lang. I fem uker fikk de ikke gjøre det de synes er aller morsomt: spille fotball.

– Jeg savnet egentlig det meste. Å snakke sammen på trening og spille fotball, sier Emma.

Fotballhverdagen er tilbake. Men ikke alt er som før.

Som for mange andre barn i Norge, var det en del nye regler på trening for disse lagvenninnene.

Jan T. Espedal

Alt som forsvant

Kjøring til fotball, til pianotimer, til speideren, til rideklubber, turnforeninger. Barn og unge hadde travle dager. Helt til 12. mars. Så var det bare leksene igjen og en digital lærer og en utrent pappa/mammalærer.

Borte var ropene over kunstgresset, tonetung korpsøving og alt det andre som fylte barn og unges fritid. Det ble hjemmeskole, Ipad og utallige TV-timer. Men nå rykker mulighetene for litt travlere fritid inn igjen.

Sakte forsøkes det å skape en snev av normalitet i hverdagen til ungene. Først ut blir skolene for de minste. Nå kommer også den organiserte fritiden tilbake igjen.

– Det handler jo ikke bare om at ungene holder seg i aktivitet. Den mentale dimensjonen er viktig også, sier sekretæren i Oslo fotballkrets, Tore Jarl Bråteng.

Fotballen ruller

En rekke fotballklubber er i ferd med å starte opp med organisert trening igjen. Reglene følges. Det handler om fem og fem på avgrenset område. Det er ingen sugende taklinger eller intense løpsdueller. Men det er fotball likevel.

– De klubbene som har anledning og som ser at de kan sette i gang med aktivitet, ser vi gjerne at gjør det. Det er viktig at ungene er i aktivitet, og at de kan treffe hverandre, sier Bråteng.

Først var alle baner stengt, og fotballsletter og kunstgressbaner over hele landet lå øde. Så ble det åpnet igjen. Og nå er klubbene i gang så vidt. I Ullern, Skeid, Frigg, Ski og Kolbotn.

Jan T. Espedal

– Fortsatt like gøy

På Kolbotn er fotballjentene veldig fornøyde med at treningene nå er i gang igjen.

Men for å hindre spredning av koronaviruset gjelder de samme reglene for idretten som i resten av samfunnet. Man må vaske hender og fotballene godt, og det er viktig å holde avstand.

– Jeg var mest spent på å se hvordan det ble, men det er fortsatt like gøy, synes Lina.

– Hvordan merker dere de nye reglene?

– Vi får bare lov til å være fire og fire jenter i hver gruppe sammen med en trener, sier Emma.

– Vi må alltid ha på hansker, og vi må være langt unna hverandre, sier Thelma.

På treningene løper de, og de øver på sentring og skudd på mål.

Jan T. Espedal

Nå skal det øves

Mens fotballspillende barn med proffdrømmer har vært frarøvet sine muligheter til å leve ut drømmer med knottsko på, har kunstnersjelene med instrument og dansesko hatt litt større muligheter til å utfolde seg.

– En del undervisning har foregått digitalt uten at lærer og elev har møttes, forteller rektor for Oslo kulturskole Olav Kjøk.

Men store deler av aktiviteten for de 9500 elevene på kulturskolen har stoppet opp. Fremtidig musikere, dansere og skuespillere mistet mange av sine muligheter. Men nå letter det litt også her.

– Etter hvert som skolene åpner, vil det også bli undervisning. På Tøyen skole hvor de nå åpner småskolen, der åpner også vi for undervisning i skoletid med de elevene vi har der. Vi har ikke de store kursene hvor de på tvers av skolekretser. Men det blir en gradvis åpning, sier rektor Kjøk.

Han håper inderlig at normaliteten senker seg over landet om i overskuelig fremtid.

– Blir det stengt for lenge, kommer ikke ungene tilbake til høsten.

Onsdag kom klarsignalet fra Helsedirektoratet om at kor, korps, orkestre og andre musikklag kan få spille sammen igjen.

Dette forutsetter at smittevernregler nedfelt i en egen veileder følges. Maksimalt 30 personer kan være samlet, og det skal være to meters avstand mellom hver person.

På tokt igjen

Ut i skogen har vært greit, men ikke fullt så greit dersom du har lyst til å gjøre det i en speidertropp. Som alle andre måtte unge speidere innstille vanlig virksomhet. Leirer og store samlinger blir avlyst, men speidertroppene blir nå sendt ut på tokt igjen.

– Vi jobber denne uken med å lage en veileder for å våre medlemmer slik at noe aktivitet kan gjenopptas, sier Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund.

Også blant speiderne hvor det handler om å komme seg ut og hvor fellesskapet er den store attraksjonen, har det handlet om digital speiding denne våren.

– Mange har hatt møter i de vanlige videopratekanalene. Noen har også laget oppdrag hvor de har reist ut én og én og utført oppdraget. Men noen normalaktivitet har ikke vært mulig, sier Djupvik.

Får ikke spille kamper

Kolbotns fotballjenter gleder seg over at de igjen kan være i aktivitet. Men de synes det er trist å tenke på at sesongen ikke starter nå som den pleier.

– Det er veldig kjipt, for kamper er det gøyeste når man spiller fotball. Jeg har gledet meg hele året til en cup vi skulle på, sier Lina.

Men selv om alt er litt annerledes, er de fornøyd med å være tilbake på trening.

– Jeg har trent litt hjemme, med det blir liksom ikke det samme, sier Emma.

– Jeg pusher ikke meg selv like hardt hjemme, sier Lina.

– Hva har du savnet mest?

– Være sosial mens man trener, sier Lina.

Jan T. Espedal

