Koronavaksine kan være klar i høst – om alt går på skinner

Forsøk på mennesker skal starte opp allerede de neste to ukene, opplyser vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford til den anerkjente britiske avisen The Times.

– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier hun. Gilbert legger til at dette ikke bare er basert på en magefølelse, men at de samler inn stadig mer data. Ifølge The Times er Gilberts gruppe den mest avanserte i landet.

Optimistisk scenario

Håpet om å være klare med en vaksine i september, er svært optimistisk. Det innebærer at alt går helt etter planen. Og selv da vil det ta tid å faktisk produsere vaksinene.

At så mange land i praksis er stengt, gjør det vanskeligere å teste vaksinen, ifølge Gilbert. Dersom de får gjøre tester i et land der viruset fortsatt sprer seg hurtig, kan det øke sjansen for at vaksinen utvikles hurtig.

Britiske myndigheter har signalisert at de vil være villige til å betale for produksjonen av millioner av vaksinedoser dersom resultatet er lovende. Også milliardær og Microsoft-gründer Bill Gates har sagt at han er villig til å bruke milliarder på utvikling av vaksiner, selv om mange av dem skulle vise seg å ikke fungere.