Ekspert: Slutt å mate fuglene etter påske

Problemet er at fuglene kan tro det er nok mat i naturen og begynner å hekke for tidlig, skriver NRK.

– Da kan de legge egg mye tidligere enn de bør, slik at når ungene klekker, er det snø, dårlig vær og ikke noe særlig larveutvikling, sier fugleekspert Trygve Slagsvold, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

– Vi må liksom ikke trigge fuglene til å starte før de egentlig finner på det selv. Ved å gi dem mat, bidrar vi til det, forklarer han.

Å mate fugler om vinteren er positivt, men så fort våren kommer, bør det stoppes, mener han. Derfor kan folk nord i landet fortsette noen uker til.

Det er imidlertid delte meninger om fuglemating. Organisasjonen Fuglehjelpen anbefaler at man mater fuglene hele året for å bidra til at de holder seg friske og sterkere.

– Mange er av den oppfatning at fugler må «lære seg å finne mat selv» når våren kommer, men dette er noe fuglene gjør uansett, skriver Fuglehjelpen på sine nettsider.

Foreningen mener det ikke er noen fare for at fuglene blir bortskjemte, og at ekstra mat fra mennesker tvert imot vil være en fordel. Særlig viser de til at trekkfugler kan være sultne og utmattede når de kommer tilbake til nordlige trakter om våren.