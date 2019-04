SISTE: Kjell Ingolf Ropstad er valgt til ny KrF-leder - klappet inn på landsmøtet

Kjell Ingolf Ropstad er valgt til ny KrF-leder på landsmøtet ved akklamasjon. Olaug Bollestad ble klappet inn som 1. nestleder. Ingelin Nordesjø er valgt til 2. nestleder, også hun ved akklamasjon.

Valget av ny ledelse startet på landsmøtet på Sola ved 10.40-tiden lørdag. Mens ledertrioen lå an til å bli valgt, har det vært mer usikkerhet knyttet til noen av de andre kandidatene til sentralstyret. Konflikten har strukket seg over de samme linjene som det opprivende retningsvalget partiet var gjennom i høst.

Landsmøtet behandler nå kandidater til sentralstyret. Ved siden av valgkomiteens innstilling, har fylkeslaget i Møre og Romsdal stilt benkeforslag om å få inn Randi W. Frisvold til erstatning for Trøndelags Karin Bjørkhaug.

Det er med det foreslått seks kandidater til de fem plassene, og landsmøtet stemmer over benkeforslaget.

– Ikke et enmannsshow

Ropstad understreker at han som leder ønsker å jobbe sammen med hele KrF, en partiorganisasjon som ble delt nær sagt på midten under retningsvalget.

– Dette er ikke et enmannsshow. Det er hardt arbeid. Det er lagarbeid. Jeg tror noe av det viktigste for ledelsen og partiet er å jobbe sammen. Vi kommer til å bruke mye tid på reiser og hele tiden få innspill fra de lokale og bygge organisasjonen. Det tror jeg er noe av det viktigste, sier Ropstad til NTB.

Nå begynner jobben med å lege sårene fra konflikten, og Ropstad tror utgangspunktet er bedre enn det kunne vært.

– Jeg tror ingen andre partier kunne klart en så krevende prosess bedre enn det vi gjorde, sier han.

Er du en ekte KrF-velger? Ta testen her.

Vil lage plass for «de skuffede»

Mens Ropstad og Bollestad representerer den blå fløyen i partiet, som gikk seirende ut av retningsvalget med et vedtak om å gå inn i den borgerlige regjeringen, sto påtroppende nestleder Noresjø på den andre siden av konflikten.

– Jeg har klart å legge ting bak meg. Jeg tenker at jeg skal være med på å bygge KrF videre og fronte den politikken vi har. Mange er fortsatt lei seg og skuffet og ser ikke helt for seg sin plass i KrF. Mitt ansvar er å lage plass til dem i KrF, sier Noresjø til NTB.

Hun tror likevel folk som vil sette merkelappen «rød» på henne, vil bli skuffet.

– Jeg passer ikke inn der. Jeg er så kristendemokrat, jeg er så «gul». Vi tok ulike valg i retningsvalget, og vi skal klare å samarbeide godt, sier hun om den nye partiledelsen.

I kontakt med folket

Noresjø mener KrF har en politikk som mange er enige i, men at mange føler en avstand til partiet som hindrer dem fra å stemme på dem.

Nordlands-kandidaten tror hennes tilskudd til partiledelsen kan være å følge opp strømninger i grasrota i partiet og i befolkningen, som gjerne ikke er like lette å se fra Oslo.

– Jeg sa tidligere i dag at vi har politikk både for dem som ber og dem som banner. Jeg er ikke en sånn som banner, men jeg kjenner de som gjør det. Det er noe med å forstå at politikk også handler om å kjenne folk og forstå strømninger og klare å formidle det på en enkel måte, sier hun.

Konfliktlinjer

Under valget av det nye sentralstyret kan det ligge an til en konflikt.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal har nemlig varslet at de vil ha sin fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll inn i sentralstyret. De vil komme med et benkeforslag om dette, skriver Vårt Land. Frisvoll tilhører partiets blå fløy.

Blir Frisvoll valgt inn, kan det bety at Karin Bjørkhaug fra Trøndelag ryker ut. Bjørkhaug en av de mest sentrale «røde» KrF-erne som har valgt å ta gjenvalg til et sentralt verv etter retningsstriden. Den andre som kan miste plassen i sentralstyret, er Tove Welle Haugland fra Agder.