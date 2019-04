Meldingen kom klokken 7.37 fredag morgen. Innsjøen ligger på grensen mellom Norge og Sverige.

– Det ble sendt luftambulanse fordi det var mistanke om at det kunne være personer i vannet. Det ble raskt klart at det ikke var det, forteller operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Rett etter klokken 9 meldte politiet at hesten er løftet til land av luftambulansen.

Nedkjølt hest

Politiet / NTB scanpix

Til Trav- og Galopp-Nytt opplyser kusk Heikki Kulblik at hesten ble liggende i isen i nesten en time og var nedkjølt.

– Vi står på klinikken hos min svigerdatter nå, og alt ser ut til å ha gått bra, sier Kulblik.

Hesten hadde 33 grader i kroppstemperatur, men er i ferd med å stabilisere seg, sier Kulblik fredag formiddag.

Han mente at han hadde bra kontroll da han kjørte på isen.

– Jeg kjørte intervaller der ute på onsdag, og da var isen helt fin. Jeg målte den i slutten av forrige uke og da var den 60 centimeter tykk, sier kusken.

Han forteller at det var kuldegrader natt til fredag, etter opptil 17 varmegrader torsdag – og at han ikke så de svarte feltene med råtten is, som var der hesten gikk gjennom.

Finnskog Lux skulle ifølge bransjebladet ha stilt til start på Bjerke travbane, men hesten blir nå strøket.