Frode Bergs advokat: Slike saker løses tradisjonelt «på bakrommet»

Rettssaken mot spiontiltalte Berg starter tirsdag 2. april i Moskva byrett, opplyste hans russiske forsvarer Ilja Novikov mandag.

– Vi advokatene vil gjøre alt vi kan langs de formelle sporene, først å få så lav straff som mulig. Når man har oppnådd det man kan der, handler det videre om soningsoverføring eller benådning, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB.

– Men tradisjonelt ser vi at denne typen saker ofte løses gjennom uformelle avtaler mellom statene. Det ville vært sensasjonelt hvis det ikke var kontakt i hemmelighet. Det har det helt sikkert vært, utdyper han.

Den norske advokaten sier han er helt sikker på at norske myndigheter har gjort og fortsatt vil gjøre alt de kan for at Berg skal komme hjem så fort som mulig.

– Men vi vet at forholdet til Russland er komplisert. Det er ikke sikkert det er så lett for noen parter å strekke ut en hånd, sier Risnes.

Bergs norske støttegruppe håper statsminister Erna Solberg (H) tar opp saken når hun 8.–10. april deltar på en stor Arktis-konferanse i St. Petersburg, dit også Russlands president Vladimir Putin kommer.

Erkjente kontakt

Tore Meek / NTB scanpix

Den 63 år gamle tidligere norske grenseinspektøren har sittet fengslet siden han ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017. Nylig var spionasjetiltalen klar.

– Han anklages for å ha vært en del av en etterretningsoperasjon fra norske myndigheters side, rettet mot den russiske nordflåten, sier Risnes, som ikke har sett selve tiltalen.

– Han har erkjent at han har hatt kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje. Han trodde det hadde et mer uskyldig formål, sier forsvareren.

Neppe frikjent

Rettsmøtet 2. april vil handle om varetektsfengslingen, som utløper 5. april. Fra 3. april blir det ført vitner i selve rettssaken, opplyser Novikov til NTB tirsdag.

Risnes regner med at saken samlet ikke vil ta mer enn fem-ti rettsdager, men sier at de ikke nødvendigvis kommer på rekke og rad.

Berg risikerer 10 til 20 års fengsel, men får fratrekk for tiden han har sittet varetektsfengslet. Risnes vurderer sjansen for frifinnelse som «veldig liten».

– Statistikken viser at alle som har vært tiltalt for spionasje siden år 2000, er blitt dømt, konstaterer han.

Advokaten er likevel overbevist om at Berg kommer tilbake til Norge «om ikke altfor lenge», og han tror ikke russiske myndigheter er interessert i å holde nordmannen fengslet over lang tid i Russland.

Kortere straff?

Et sentralt moment i saken er om forsvarerne blir trodd på at Berg bare var en brikke i et spill han ikke kjente rekkevidden av.

– Hvis russiske myndigheter holder fast på at det har vært et omfattende spionasjeprosjekt mot nordflåten, håper jeg vi når frem med at dette kjente ikke Frode Berg til, sier Risnes.

– Hvis de mener at han har gjort seg skyldig i delaktighet i spionasje, har han i hvert fall spilt en ekstremt liten rolle. Denne veldig lille rollen kan innebære at man gir ham en lav straff.

Advokaten understreker at dette handler om det subjektive, nemlig hva Berg visste.

– Da spiller det for så vidt ikke så stor rolle hva som har skjedd – hvis han ikke visste om det, skal han ikke straffes for det.