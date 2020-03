300 ansatte i Oslo kommune pålagt hjemmekontor uten at de hadde utstyr til det

Torsdag ble alle ansatte i Oslo kommune pålagt hjemmekontor med mindre de innehar en samfunnskritisk funksjon. Det er ansatte innen annet helse, brann og renovasjon som har slike funksjoner.

Blant dem som nå er pålagt hjemmekontor, er cirka 500 ansatte i Plan- og bygningsetaten (PBE). Dette til tross for at 300 av de ansatte i etaten manglet tilgang til tekniske løsninger som skal gjøre dem i stand til å jobbe hjemmefra med alle sine oppgaver.

Er klare etter helgen

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland skriver i en e-post at alle vil ha tilstrekkelig utstyr til å jobbe hjemmefra etter helgen.

– Alle ansatte har e-post fra jobbmobil, mulighet for webmail samt tilgang til internt samhandlingssystem. I underkant av 200 personer har klargjort utstyr nå i kveld, og resten er på plass over helgen, skrev hun i en e-post til Aftenposten torsdag ettermiddag.

Signe Dons

– Hvordan skal de ansatte jobbe hjemmefra fredag uten tekniske løsninger?

– Ansatte har tilgang til e-post og selvfølgelig vårt saksinnsyn. Vi ser at vi ikke er fullt oppe å stå på fredag, men situasjonen normaliserer seg over helgen, svarer Kielland.

Fredag jobbet kommunen intenst for at de ansatte skal ha tilgang til nødvendige løsninger, slik at de kan jobbe hjemmefra.

Dropper tilsyn

Etatsdirektøren legger ikke skjul på at situasjonen vil gi noe lenger saksbehandlingstid.

– Vi regner med noe forstyrrelser i produksjonen, men vi vil holde hjulene i gang. Vi vet at mange ansatte som nå skal ha hjemmekontor, også har ansvar for barn som ikke kan gå i skole og barnehage, og det sier seg selv at dagene ikke blir like effektive som til vanlig. Behandling av plan- og byggesaker blir ganske smått med tanke på den situasjonen samfunnet nå står overfor.

– Vi tror ikke at det er fjernarbeidsløsningen som eventuelt skaper forsinkelser i vårt arbeid, altså, det er i mye større grad at folk også parallelt har ansvar for barnepass. Og dette er vi jo ikke alene om i disse dager, legger hun til.

– Hvorfor har ikke PBE hatt slike løsninger før nå?

– Etaten har ikke tidligere hatt hjemmekontorløsninger for alle ansatte. Historien bak dette kjenner jeg ikke. Vi har siden jeg begynte i høst vurdert ulike løsninger for dette og deretter satt dette i bestilling. Vi får leveranse av nytt utstyr til 300 medarbeidere denne våren. Dessverre kom Korona-viruset før leveransen av det nye utstyret.

– Endel av deres arbeidsoppgaver går ut på befaringer, blant annet i folks private boliger. Vil dere fortsette med befaringer som før?

– Tilsyn og heiskontroll blir utsatt så langt det er mulig, svarer Kielland.

Fredag ettermiddag var hjemmekontor-løsningene for de ansatte klare, men Kielland regnet med noe forstyrrelser i produksjonen» den nærmeste perioden.

– Har kontroll

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) skriver i en e-post til Aftenposten at det er mange som nå må omstille seg til en litt annerledes hverdag nå, inkludert Oslo kommune.

– Plan- og bygningsetaten er en stor etat med omtrent 500 ansatte, og jeg er glad for at de evner å raskt omstille seg i denne ekstraordinære og krevende situasjonen. De har god kontroll på situasjonen og rigger seg opp til å være helt operative til over helgen.