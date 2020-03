Regjeringen: – Norge stenger flyplasser og havner

Det var langt mellom stolene på pressekonferansen som ble holdt på Statsministerens kontor lørdag kveld. Erna Solberg innledet med å presisere at Norge og andre land nå er satt på en stor prøve som rammer både helsevesenet, hverdagen og økonomien.

Statsministeren sa at Norge er i en nasjonal krise, i likhet med flere andre land.

– Jeg presenterer derfor fem nye grep i dag for å hindre videre smittespredning, sa Erna Solberg.

1. Flyplasser og havner stenges, men ikke grensen

– Vi stenger flyplasser og havner, og innfører utstrakt grensekontroll, sa Solberg.

Mandag morgen klokken 08:00 vil flyplasser og havner i Norge stenges. Det vil også innføres utstrakt grensekontroll. I praksis betyr det at dersom du ikke er nordmann og ikke har et spesielt behov for å være i Norge, da får du beskjed om å snu.

– Vi gjør det med mål om å beskytte mot smitten. Vi kan avvise folk på grensen, sa Solberg.

Justisdepartementet presiserer lørdag kveld at innenlandstrafikk ikke vil påvirkes av vedtaket. Grensen til Sverige stenges heller ikke, men det blir hyppigere kontroller.

Statsministeren presiserte at landet ikke vil bli hermetisk stengt. Vareleveranser inn og ut av landet vil fortsette.

– Nordmenn i utlandet skal få komme hjem. Den enkelte må ta kontakt med sitt flyselskap. Vi samarbeider med Danmark og sørger for at nordmenn får reise gjennom landet, selv om de allerede har stengt sine grenser, sa statsministeren.

Justisdepartementet forteller at EØS-borgere og familiemedlemmer som er bosatt i Norge, vil være unntaket. Det vil også legges opp til unntak for EØS-borgere som jobber i Norge.

2. Henter inn Heimevernet og Sivilforsvaret

Heimevernet og Sivilforsvaret hentes nå inn for å bistå i arbeidet med de nye tiltakene.

– De samarbeider med lokalt politi i arbeidet med transport, kontroll og karantenehåndtering, presiserte Solberg.

Torsdag innførte Norge de strengeste tiltakene som hittil har vært innført i fredstid. Nå skjerpes disse.

3. Vil hente hjelp fra Kina

– Og for det tredje. Vi er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe oss med å frakte smittevernutstyr fra Kina til Norge dersom det skulle åpne seg muligheter for det, sa Solberg.

Hun presiserte at det nå også diskuteres muligheter for å hente nordmenn hjem fra utlandet.

– Men vi ser også at etter hvert som flyplasser nå stenges ned rundt omkring, så kan dette bli vanskelig.

Ifølge statsministeren kan det bli vanskelig, og hun minnet om at det er den enkelte som selv må forsøke å komme seg hjem.

Terje Pedersen / NTB Scanpix

4. Nye reiseråd

– Og for det fjerde. Utenriksdepartementet har fastsatt nye offisielle reiseråd, hvor de fraråder å reise til alle land som ikke er strengt nødvendige.

Disse rådene gjelder i første omgang fra i dag og frem til påske.

– Disse rådene har også en betydning for hva reiseforsikringen dekker, minnet Solberg om.

5. Sivilforsvaret kan be folk reise hjem fra hytta

– Vi ser at mange reiser til hyttene sine, selv om vi har oppfordret til å ikke gjøre det, sa Solberg.

Statsministeren alle som oppholder seg på hyttene om å reise hjem.

– Bakgrunnen er at hyttene ofte ligger i små kommuner som ikke har lege- eller helsekapasitet til å ivareta flere enn sine egne innbyggere, fortsatte hun.

Statsministeren la til at de ville hente inn Sivilforsvaret for å be folk reise hjem, dersom det er nødvendig. På spørsmål fra Aftenposten forklarte Solberg at Sivilforsvaret ikke har myndighet til noe utover å gi folk beskjed.

Nye milliardtiltak på vei

Hun presiserte deretter at regjeringen er i gang med nye milliardtiltak.

– La meg gjøre det helt klart: Vi er villige til å gjøre alt det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små.

Fredag la regjeringen frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner for å redde norsk økonomi. Den må behandles i Stortinget, men både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sa at de ikke ville støtte forslaget. Dermed får ikke det forslaget flertall.

Søndag vil statsministeren møte lederne av alle partiene på Stortinget.

– I denne situasjonen står vi sammen om å vedta og gjennomføre nødvendige tiltak for å redde norske jobber og norske arbeidsplasser.

Flere helsetopper i karantene

Lørdag ettermiddag ble det andre dødsfallet i Norge som følge av koronaviruset bekreftet.

Det ble også kjent at alle toppene i Helse-Norge er satt i karantene. Etter at det ble kjent at assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen har koronasmitte er både helsedirektør Bjørn Guldvog, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og toppsjef i Helsedepartementet Bjørn Inge Larsen i karantene.

Nå er det kun reisende fra Sverige og Finland som ikke omfattes av karantenereglene.

– Dette kommer til å kreve mye av oss. Jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men jeg er sikker på at vi har utholdenheten som trengs, sa Solberg da hun avsluttet lørdagens pressekonferanse.