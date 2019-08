– Philip Manshaus har meddelt oss at han på det nåværende tidspunkt ikke lenger ønsker å møte i politiavhør. Han er imidlertid villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon, opplyser Fries i en tekstmelding til Aftenposten.

Dette står i strid med hva politiet opplyste til Aftenposten mandag formiddag. Det var planlagt nye avhør av den terrorsiktede 21-åringen onsdag ettermiddag. Fries ønsker ikke å si noe om hvorfor Manshaus ikke lenger ønsker å møte i politiavhør.

En såkalt prejudisiell observasjon er en foreløpig psykiatrisk vurdering. En slik observasjon gjøres ofte i forbindelse med straffesaker for å vurdere hvorvidt en siktet er tilregnelig eller ikke.

Manshaus er siktet for terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Observasjon starter onsdag

– Planen var at han skulle fortsette avhør onsdag, nå blir det erstattet med observasjon av sakkyndige, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Han legger til at det er en rettighet Manshaus har, å nekte at han kan nekte å stille til avhør.

– Det må vi forholde oss til. Samtidig har vi allerede fått to forklaringer, men vi har en rekke spørsmål vi ønsker å stille, sier Kraby.

– Hvordan vil dette påvirke den videre etterforskningen?

– Forklaringene hans utfyller det bildet vi har hatt og har vært nyttig, men som sagt har vi en rekke spørsmål vi ønsker å stille. Men vi må forholde oss til at han ikke ønsker å stille i nye avhør, svarer politiadvokaten.

Ønsket å skremme muslimer

Fredag ble Manshaus for første gang avhørt av Oslo-politiet.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt sent fredag kveld.

Angrepet i moskeen var knyttet til religion, fortalte politiadvokaten til Aftenposten lørdag.

– Det var et ønske om å skremme muslimer i Norge, sa Kraby.

Politiet har så langt ikke ønsket å svare utdypende på spørsmål om motivet for drapet på stesøsteren.

Aftenposten har tidligere skrevet at politiet jobber ut fra to ulike teorier: En om at søsteren ble drept fordi hun forsøkte å hindre ham fra å begå en terrorhandling, og en som gjaldt stesøsterens etnisitet. Hun ble adoptert fra Kina som to-åring.

På spørsmål om politiet hadde fått bekreftet teorien om at hun ble drept på bakgrunn av sin kinesiske bakgrunn, svarte Kraby:

– Den teorien er fortsatt en teori, og den ble også belyst i avhøret, men jeg ønsker ikke å uttale mer enn dette.

Begge disse to teoriene blir fortsatt jobbet med, sa politiadvokaten til Aftenposten i helgen.