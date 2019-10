Kunsthandler i retten: Jeg overleverte bæreposer med penger fra Kjell Inge til «Jannik»

Det er ikke ofte at kjente samfunnstopper står i kø for å forklare seg i en straffesak. Og det er akkurat derfor den såkalte utpressings-saken med milliardæren Kjell Inge Røkke og torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen i hovedrollene har vakt så stor interesse.

Iversen har gjennom en årrekke vært kjent som torpedo i hovedstaden. Han er tiltalt for å ha presset Røkke for et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke. Iversen har hele tiden nektet straffskyld.

Ifølge tiltalen skal utpressingen av Røkke ha funnet sted mellom november 2017 og januar 2018.

Hovedpersonene, Røkke og Iversen, forklarte seg tirsdag. Onsdag var det Røkkes sønn, finansakrobat Christer Tromsdal og Røkkes forsvarer i båtsertifikat-saken, Ellen Holager Andenæs, som forklarte seg.

Ifølge Iversen skulle finansmannen ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne» Christer Tromsdal. Grunnen var at han skulle være i besittelse av et lydopptak som Røkke oppfattet som svært skadelig for ham. Dette sa han i Oslo tingrett tirsdag. Røkke kjenner seg ikke igjen i dette.

Leverte penger i bærepose

Kunsthandler Per Orveland, som sier han i flere år skal ha fått flere hundre tusen kroner av Kjell Inge Røkke, enten i cash eller skjult som betaling for overpriset kunst, inntok vitneboksen torsdag morgen.

Orveland har vært samboer med Røkkes ekskone. Ifølge VG utbetalte milliardæren flere millioner kroner til Orveland flere år etter at det ble slutt mellom Orveland og Røkkes ekskone, Kari Monsen Røkke.

Orveland forklarte i retten at han har kjent Iversen siden slutten av 1970-tallet.

– Kjell Inge ba «Jannik» om å sjekke hvem Kari var blitt sammen med, sa Orveland i retten.

Han innledet samboerforhold med ekskona til Røkke på mistet av 1990-tallet.

– Har du noen gang hatt en rolle mellom Iversen og Røkke, spurte advokat Kaja de Vibe Malling?

– Ja, i 2003 ringte Kjell Inge meg. Han spurte om jeg kunne be «Jannik» ta kontakt med ham.

Orveland fortalte deretter om en annen episode der Røkke skal ha bedt Orveland om å overlevere penger til Iversen i perioden 2005 til 2008. Røkke ville ifølge Orveland ikke gjøre dette selv fordi Røkke ikke ønsket å bli sett med Iversen.

Etter en periode overleverte Orveland en bærepose med penger til Iversen. Det ble to overleveringer av penger i bæreposen. Orveland sier at han ikke vet hvorfor Røkker skulle betale Iversen penger.

– Jeg sa til Kjell Inge når du har brukt «Jannik» i en sak og dere er enige om et beløp, så må du gjøre opp med «Jannik».

– Jeg trodde bakgrunnen var Tromsdal og båtfører-saken, svarte Orveland da forsvarer gjentok spørsmålet om hva Orveland tror lå bak pengeoverføringen.

Han tok opp samtaler mellom Røkke og seg selv. Opptakene ble levert til VG i 2017.

Fikk millionbeløp fra Røkke

Orveland har i retten ikke lagt skjul på at hangjennom årene har mottatt millionbeløp fra Røkke. Sist gang det skjedde, var i 2009 da Orveland fikk tre millioner kroner.

Tidligere polititopp som vitne

Morten Holm, NTB scanpix

Tidligere sjef for beredskapstroppen i Oslo, Anders Snortheimsmoen, er også et av vitnene som skal innta vitneboksen i sal 227 i Oslo tingrett torsdag. Røkke og hans familie tok kontakt med Sikkerhetsledelse, et privat firma der den tidligere polititoppen er rådgiver, for å få bistand i forbindelse med trusselsaken.

Anna Nielsen, daglig leder i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum, som representerte Røkke tidlig på 2000-tallet, var også kalt inn som vitne torsdag. Ellen Holager Andenæs, som er fra samme kontor, sa onsdag at Nielsen ikke vil kunne svare på noen spørsmål på grunn av taushetsplikten, men forsvaret insisterer likevel på å kalle henne inn. Torsdag kunne tingrettsdommer Ingvild Hachvaag Andersen meddele at Nielsen ikke er pliktet til å møte som vitne.

Advokat Morten Furuholmen står også på vitnelisten torsdag.