Selv satt 20-åringen våkent, men uttrykksløst og fulgte med på opptakene. De er hentet fra overvåkingskameraene i Kiwi-butikken i Møllergata, der han på ettermiddagen 17. januar knivstakk en kvinne i ryggen. Videoen viser at mannen fulgte etter kvinnen i butikken før han gikk til angrep.

Begge de fornærmede så opptakene sammen med tiltalte, som var kledd i rød joggebukse og collegegenser. Tolker oversatte for tiltalte, som fulgte saken med hodetelefoner.

Ifølge tiltalen forsøkte russeren kort tid etter å drepe den mannlige ansatte. I retten forklarte den ansatte at kniven var nær ham flere ganger. Han kastet først nøtteposer og så en stol på 20-åringen. Den kastet tiltalte tilbake, før han hastet ut av lokalet.

Den ansatte fulgte etter tiltalte, stoppet en bil, lånte en mobiltelefon og fikk tilkalt politiet, som pågrep russeren nær Kulturkirken Jakob, ikke langt fra butikklokalet.

20-åringen svarte nei på begge tiltalepunkter om drapsforsøk, men sa på spørsmål fra sin forsvarer at han angret på at han hadde brukt kniv på de to.

Søkte på Norge og lever

I politiavhør kom det fram at han før han reiste fra hjemlandet, hadde søkt på hvordan det er å sone i fengsel i Norge, og hva som skjer om en russisk borger dreper noen i utlandet. Videre hadde han søkt på hvor forskjellige vitale organer er plassert i kroppen, blant annet leveren, der den 26 år gamle kvinnen ble stukket.

På videoopptakene ser det ut til at 20-åringen sklir etter det første stikket ved kassa. Aktor, statsadvokat Marit Formo, sa at påtalemyndigheten vil anføre at han dermed ikke klarte å stikke flere ganger.

Utover noen korte svar på spørsmål stilt av sin forsvarer, advokat Ola Lunde, ønsket ikke russeren å forklare seg i retten. Aktoratet leste dermed opp de tre politiavhørene som er gjort med ham, to i januar, ett i februar.

Der har han forklart at han mister kontakten med virkeligheten rett som det er, og at det begynte etter at han startet med å spille dataspill. Han forklarte også at han opplevde å være del av en virtuell virkelighet.

Tvungent psykisk helsevern

Politiet fikk tidlig mistanke om psykisk lidelse hos tiltalte, og to sakkyndige har konkludert med at han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

– Han kan derfor ikke straffes, men dømmes til tvungen behandling, sa hun og la til at påtalemyndigheten mener det er fare for fremtidig vold.

Tiltaltes forsvarer Ola Lunde opplyste at en overlege ved Dikemark sykehus, der mannen har vært innlagt siden mars i år, er innkalt som vitne.

– Vi mener det er tegn til en viss bedring hos tiltalte de siste fire til seks ukene. Det vil vi få belyst, sa han.

Lunde la til at forsvaret vil bestride de sivile kravene på 300.000 kroner til hver av de fornærmede. Han stilte også spørsmål ved hvor lenge man skal holde på 20-åringen.

– UDI har hjemmel for å bortvise ham. Det blir et tema hvor lenge vi skal ta vare på ham her, om det er vårt ansvar eller et russisk ansvar.

Først terroretterforsket

Saken ble først etterforsket som en terrorhandling etter opplysninger tiltalte kom med i sin første forklaring.

Dagen etter voldshandlingen besluttet Riksadvokaten at Politiets sikkerhetstjeneste skulle overta etterforskningen. Etter russerens neste forklaring 25. januar, ble siktelsen endret til drapsforsøk.

20-åringen kommer fra den russiske republikken Basjkortostan, rett vest for Kasakhstan. Onsdag 16. januar reiste han fra Moskva via Stockholm til Oslo, hvor han ankom dagen etter.

Han kjøpte to kniver i en forretning i byen og dukket senere opp i Kiwi-forretningen. Begge kniver ble vist fram i retten. Russeren sittet i varetekt siden pågripelsen på grunn av gjentakelsesfare.