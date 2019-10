25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama

Kvinnen var passasjer i Saaben som havnet på taket ved Rosenhoff i Oslo. Hun forsvant fra stedet etter ulykken og var ikke med da 32-åringen stakk av i ambulansen.

Kvinnens forsvarer, advokat John Arild Aasen, sier til TV 2 at hun nekter straffskyld etter siktelsen.

– Hun erkjenner å ha vært involvert i ulykken, men for henne var det en skrekkelig opplevelse. Etter hennes oppfatning er hun slett ikke skyldig i det hun er siktet for, sier han til TV 2.

Aasen ønsker foreløpig ikke å si noe om kvinnens forholdet til den medsiktede 32-åringen eller hvorfor kvinnen ikke meldte seg for politiet tidligere.

I ambulansen fant politiet en hagle, en Uzi maskinpistol og betydelige mengder narkotika.

– Hun er en 25 år gammel norsk kvinne, og foreløpig er hun siktet for befatning av skytevåpen, opplyste politiinspektør Grete Metlid på pressekonferansen.

Metlid sier til NTB sent tirsdag kveld at 32-åringen tidligst vil fremstilles for fengsling torsdag.