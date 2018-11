Barneavhøret av den ti år gamle gutten ble spilt av i Hedmarken tingrett torsdag. Fem dager etter at faren var blitt pågrepet og siktet for drap, ble gutten avhørt på Barnehuset i Hamar.

Innimellom hyppige slurker kakao må gutten svare på vanskelige spørsmål om hva han hørte om morens forsvinning den 29. desember i fjor. Storebroren på 13 hadde vært hjemme alene mens foreldrene var på fest. Lillebroren overnattet hos onkelen.

Da han utpå dagen returnerte til hjemmet på Veldre nord i Brumunddal, møtte han en bror som med stadig større sikkerhet antok at faren natten før hadde drept moren. Som den aller første fortalte storebroren lillebroren om sine mistanker.

–Jeg tenkte at en av dem løy. Storebror sa at han ikke var helt sikker. Pappa var jo der, så da måtte jo han si det som var helt riktig, sa gutten som spurte faren rett ut om han hadde tatt livet av moren.

Også storebroren fortalte om det samme da han ble avhørt. Da lillebroren spurte faren om hva som hadde skjedd reagerte han med et motspørsmål:

– Han sa: Tror du virkelig jeg ville drept mora di – og han var jo fremdeles glad i oss. Jeg fikk dårlig samvittighet og ba om unnskyldning, sa den da 13 år gamle gutten til avhøreren.

– Ble lei meg

Ikke før politiet fortalte guttene om at liket av moren var blitt funnet på bunnen av Glomma visste de helt sikkert at hun var død, og at faren hadde løyet.

– Da ble jeg lei meg, trist og sint på pappa fordi han hadde løyet til oss. Jeg tenkte at jeg ikke kan stole på pappa, sa tiåringen.

De to barnas forklaringer er viktige for at Hedmarken tingrett skal få et annet bilde av hva som skjedde da Janne Jemtland ble drept. Sønnen som var hjemme og våken hørte krangelen mellom foreldrene som endte med et fall ned trappen til første etasje og et høyt smell på trappen utenfor inngangsdøren. Den første som fikk høre denne historien dagen etter var lillebroren ettersom 13-åringen ikke turte å si det til noen andre.

Spørsmålet om drukning

Janne Jemtland ble skutt med pistol i hodet, men døde likevel av drukning. Et av de store spørsmålene i saken er hvor drukningen har funnet sted. Selv om hun ble funnet på bunnen av Glomma er det ikke trolig at det var her hun druknet.

Da etterforskningsleder Trond Blikstad vitnet torsdag ble han stilt spørsmål om hva som er gjort for å finne ut hvor eller hvordan drukningen skjedde. Ettersom drapet skjedde midt på vinteren var det ikke mange åpne vann eller bekker i Ringsaker-området.

Under obduksjonen av den døde ble det funnet noe som ble omtalt som grus eller sand i lungene.

– Det ble funnet fragmenter som fremstår som grus. Vi tenker at dette kan dreie seg om drukning, sier Blikstad.

Etterforskeren sier at det ikke har latt seg gjøre å fastslå hvor dette skal ha skjedd

Ble bedt om å kjøre bort «body»

En mann som ble oppringt av Janne Jemtlands ektemann dagen etter at hun ble drept, fortalte i retten at han ble tilbudt opptil 200.000 kroner for å fjerne liket. Mannen, som var siktet for uriktig forklaring i etterforskningen av drapet på Janne Jemtland fortalte at han motvillig gikk med på å møte ektemannen den 29. desember i fjor.

Vitnet møtte 47-åringen, som han sa fremsto som desperat og i ubalanse. Han oppfattet situasjonen som truende og trodde at dødsfallet hadde noe med MC-miljøet som den tiltalte 47-åringen var en del av.

– Jeg var bekymret for mitt eget ve og vel, at andre var involvert, og da ville ikke jeg utsette meg selv eller familien min for noe. Tysting er ikke bra, det kan få konsekvenser, sa mannen som endte med å låne bort en bil.