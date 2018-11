Belgia har ikke begjært siktede etter Majorstuen-drapet utlevert

– De har ikke begjært ham utlevert. Vi vil finne en løsning dersom de gjør det, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB.

Lindén har selv gitt uttrykk for at han ønsker å utleveres til Norge og helst så raskt som mulig.

Den svenske 20-åringen er siktet for å ha knivdrept Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo 15. oktober. Ifølge Hatlo skjedde drapet i vinnings hensikt. Lindén sitter for tiden i varetekt i Frankrike etter å ha vært på flukt gjennom både Sverige, Belgia og Frankrike. 23. oktober ble han pågrepet på togstasjonen i den franske byen Dijon.

Tirsdag denne uken ble det kjent at Lindén etterforskes for et drap som ble begått i Belgia mens han var på flukt. Han knyttes til drapet på 58 år gamle Johanna Jostameling, som ble funnet drept i sin leilighet i sentrum av den belgiske byen Mechelen 24. oktober.

På overvåkingskamera

Ifølge belgiske medier ble Jostameling trolig drept 21. oktober, og Lindén skal ha blitt identifisert på overvåkingskameraer i byen i det aktuelle tidsrommet. Belgisk påtalemyndighet har understreket at Lindén foreløpig ikke har status som mistenkt i saken, men at de undersøker ham som en potensiell mistenkt.

– Jeg kan bare bekrefte at den mistenkte i drapssaken i Norge også er en mistenkt i vår sak, sier talsperson Nele Poelmans for påtalemyndigheten i Mechelen, til NRK.

Ifølge NRK har belgisk politi kontaktet påtalemyndigheten i Frankrike for å gjennomført et avhør med Lindén.

– Han var fjern og alvorlig

Anny Sangulin, som driver et utested rett overfor leiligheten hvor Jostameling ble drept, sier til VG at Lindén var innom baren hennes enten 20. oktober eller 22. oktober.

Hun kjente ham straks igjen da hun fikk se bilder av ham i avisen. Hun sier 20-åringen bestilte en kaffe og en øl som han nesten ikke rørte, og hun husker ham godt fordi han oppførte seg svært merkelig.

– Han må ha vært påvirket av narkotika. Eventuelt alkohol. Han var fjern og veldig alvorlig. Det var ikke antydning til smil, sier Sangulin til VG.