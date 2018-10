Etter store børsfall både i USA og Asia fulgte hovedindeksen på Oslo Børs etter med et fall på 3,64 prosent til 880,94 poeng etter få minutters handel torsdag.

Det er det største fallet siden februar.

Hovedindeksen hentet imidlertid inn noe av det tapte og lå et kvarter etter åpning på minus 2,62 prosent.

Tungvekteren Equinor falt hele 3,5 prosent ved børsåpning, mens Norsk Hydro-aksjen var ned 4,6 prosent, Subsea 7 5,5 prosent og Yara hele 6,5 prosent. Alle selskapene på hovedindeksen åpnet med klare fall torsdag, og ingen falt mindre enn 1,1 prosent.

Oljeprisen har falt nesten 4 prosent siden onsdag, men karret seg noe oppover igjen torsdag formiddag.

Bratt fall i USA

Det bratte fallet på hovedindeksen var ventet etter at pilene hadde pekt rett ned på børsene i Asia etter en av de verste dagene på Wall Street på flere måneder onsdag.

Industriindeksen Dow Jones hadde ved stengetid tapt 3,2 prosent, eller 830 poeng, og endte på 25.598,74 poeng. Det er det kraftigste fallet siden februar.

For den brede S & P 500-indeksen lød nedgangen på 3,3 prosent. Dermed endte den på 2.785,68 poeng. Aller verst gikk det imidlertid utover Nasdaq-indeksen, som falt med hele 4,1 prosent og endte dagen med 7.422,05 poeng.

For Nasdaq var det den verste prosentvise nedgangen siden britene stemte ja til brexit i juni 2016. Aksjekursen i selskaper som Amazon og Microsoft falt med henholdsvis 6,2 og 5,4 prosent, mens Apple, Boeing, Nike og Visa alle falt med mer enn 4 prosent.

Ventet utvikling

– Dette fallet er utløst av at renten stiger i USA, sier Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1.

– Renten ble holdt unormalt lav samtidig som sentralbanken kjøpte opp statsobligasjoner. Når sentralbanken nå hever rentene, og signaliserer at de vil heve rentene fire ganger til, samtidig som de selger obligasjoner, så reagerer finansmarkedet, sier hun.

Holvik understreker at dette er en ventet utvikling.

– Det er noe vi har advart om tidligere og fulgt med på lenge. Det er en normal utvikling siden aksjeprisene tidligere har vært drevet opp av kunstig lave renter, sier hun, men legger til:

– Dette kan bli et større fall enn vanlig korreksjon fordi sentralbanken har stimulert så kraftig over flere år. Derfor er det grunn til å følge nøye med og vurdere hvor høy risiko man tåler.

Frykter overoppheting

De amerikanske børsene har kunnet notere en solid oppgang i tredje kvartal, og onsdagens fall tolkes av analytikere som en korreksjon ettersom investorene frykter at amerikansk økonomi er i ferd med å bli overopphetet.

Frykten ble utløst av at avkastningen på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid steg til over 3 prosent i forrige uke. En eventuell overoppheting vil innebære økende inflasjon og flere rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Etter at børsene stengte onsdag, gikk USAs president Donald Trump ut mot sentralbanken Federal Reserve, som i dagligtale omtales som «Fed», for å ha økt renten for mye.

– Jeg mener Fed begår en feil. Den er så stram. Jeg mener Fed har mistet vettet, sa han.

IMF-sjef Christine Lagarde er uenig med Trump, og mener den amerikanske rentehevingen var nødvendig i lys av den høye aktiviteten i den amerikanske økonomien.

Hun imidlertid urolig for at verdens industriland tilsynelatende ikke er koordinerte om når de hever renta. Dette i kombinasjon med handelsspenninger har skapt en «enestående situasjon» i verdensøkonomien, ifølge Lagarde.

– Trapp ned, fiks systemet, og ikke ødelegg det, sier hun.

Ned i Asia

Pilene pekte rett også ned på børsene i Asia etter en av de verste dagene på Wall Street på flere måneder.

Nikkei-indeksen i Tokyo endte ned med nærmere 4 prosent torsdag. Et par timer før stengetid var det også røde piler på Hang Seng-indeksen i Hongkong (-3,7 prosent) og Shanghai-indeksen (– 4,7 prosent). Sistnevnte lå med det på sitt laveste nivå siden november 2014.