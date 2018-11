Jenny Klinge (Sp), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, vil denne uken levere et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara om Regjeringens krigshovedkvarter. Hun ber om ham redegjøre for informasjonen som er kommet frem om anlegget.

– Med mindre det som står i artikkelen er helt feil, må plasseringen selvsagt endres. Jeg ønsker å få en vurdering fra justisministeren. Ikke for å få mer informasjon om anlegget, men for å få vite om Regjeringen er enig i at anlegget må flyttes dersom plasseringen er avslørt, sier Klinge.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Mandag publiserte Aftenposten en artikkel om at myndighetene har avslørt informasjon om anlegget ved minst tre anledninger, men samtidig ikke vil erkjenne at anlegget eksisterer.

Fakta: Dette er saken I 2010 avslørte NRK at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde offentliggjort sensitiv informasjon om Regjeringens krigshovedkvarter. Telefonnummer og adresse sto i telefonkatalogen, og i Riksarkivet lå det tre esker med blant annet plantegninger, fakturaer og tekniske beskrivelser. Den gang ble det lovet at myndighetene skulle rydde opp. Men i 2012 lå det fortsatt informasjon om anlegget tilgjengelig med enkle nettsøk i offentlige databaser. I slutten av september publiserte Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) et dronekart. Blant de 239 objektene i kartet var krigshovedkvarteret. Inngangen til anlegget var nøyaktig angitt. Mandag 5. november publiserte Aftenposten en sak hvor forsvarsanalytiker John Berg konkluderer med at anlegget må flyttes.

SV: Informasjon som kan misbrukes

SVs Petter Eide, som også sitter i justiskomiteen, mener det er umulig å holde slike anlegg hemmelige over tid. Han er langt på vei enig i forsvarsanalytiker John Bergs som mandag sa i Aftenposten at Regjeringen bør bytte krigshovedkvarter.

Eide mener at dersom plasseringen er blitt kompromittert, så har det utspilt sin rolle. Han peker også på at dette nå er lett tilgjengelig informasjon som kan misbrukes.

– De som vil oss noe vondt, enten det er fremmede makter eller terrororganisasjoner, vil jo ganske enkelt kunne skaffe seg denne informasjonen.

Det er ikke hensiktsmessig at Justis- og beredskapsdepartementet benekter anleggets eksistens, mener Eide.

– Og det er det egentlig ingen som tror på heller.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Fakta: Regjeringens krigshovedkvarter Driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet overtok eiendommen 7. oktober 1959. Hensikten var at landets politiske og strategiske ledelse skulle ha et trygt sted å operere fra i en krigs- eller krisesituasjon. Anlegget er atomsikkert, har egen vann- og strømforsyning og er bygget for å kunne huse flere hundre mennesker i lang tid. Eiendommen er på litt over 20 hektar og består av seks bygninger, ifølge informasjon i Eiendomsregisteret. Regjeringens krigshovedkvarter har sin egen Wikipedia-side hvor også det offisielle navnet blir brukt. I Google Maps har det i senere tid dukket opp en egen punktmarkering med det offisielle navnet, men inngangene er manipulert bort fra satellittbildene. I Google Street View finner man derimot begge hovedinngangene til anlegget. Det offisielle navnet er ikke omtalt av Aftenposten, men ligger lett tilgjengelig på nettet.

Offentlighetskultur på ville veier

Klinge mener at en «offentlighetskultur» har gått for langt, og at myndighetene sliter med å finne balansen mellom sikkerhet og åpenhet.

– Tjenestepersoner blir sløve og glemmer hva slags informasjon det er de håndterer. Offentlighetskulturen er blitt så sterk. Det fører til at sensitiv informasjon plutselig er allemannseie. Det er helt åpenbart at slik informasjon ikke skal være offentlig, sier Klinge.

Leder i justiskomiteen Lene Vågslid (Ap) har «ikke mulighet» til å svare på spørsmål fra Aftenposten. Høyre-representant Peter Frölich vil heller ikke svare.

«Denne typen saker om graderte forhold/nasjonale sikkerhetsspørsmål må jeg nesten henvise til Regjeringen i», skriver Frölich i en tekstmelding.

Himanshu Gulati (Frp) henviser spørsmålet videre til Regjeringen: «Justiskomiteen besitter ikke så vidt meg bekjent noe detaljert kunnskap om det omtalte anlegget», skriver han i en tekstmelding.

