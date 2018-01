Barnemoren ble jevnlig slått, sparket i kroppen, dratt i håret, slengt i gulvet, spyttet på og skreket til. Hun ble presset til samleier selv om hun sa hun ikke ville. Hun ble også truet til å sverge fem ganger på Koranen at hun ikke hadde noen mann i sitt liv.

Til tross for besøks- og kontaktforbud ringte ekssamboeren stadig, sendte meldinger, ringte på døren og banket på vinduer hjemme hos henne.

Nå har kvinnen fått et nytt liv: Etter flere tiår med vold og overgrep må voldsmannen flytte og holde seg langt unna. Mannen i 40-årene er en av svært få voldsmenn i Norge som er dømt til å gå med elektronisk fotlenke.

Borgarting lagmannsretts dom på fire års fengsel og besøksforbud ble anket av den dømte. Høyesterett har nå avvist anken, og dommen er dermed rettskraftig.

Politiet kan følge alle bevegelser

Akkurat nå soner mannen fengselsstraffen for grov vold. Når han blir løslatt, må han gå med fotlenken, i første omgang for ett år.

Mannen har fått forbud mot å bevege seg inn i nesten hele Østfold (se kart under). Signalet fra fotlenken gjør at politiet kan følge med på mannens bevegelser. Alarmen går hos politiet dersom mannen går inn i forbudssonen. Alarmen går også hvis han fjerner den eller den går tom for strøm.

Den omvendte voldsalarmen skal sikre at ekssamboeren og hennes barn - som bor i fylket - kan leve i fred etter mange år med vold og trusler.

Morten Uglum / Aftenposten

Svært få med omvendt voldsalarm

Ordningen med omvendt voldsalarm ble innført i 2013. Det har tatt svært lang tid å ta ordningen i bruk, viser tall Aftenposten har hentet inn fra Politidirektoratet:

Kun fire voldsdømte går nå rundt med omvendt voldsalarm.

I tillegg er det 11 rettskraftige dommer hvor den dømte vil bli utstyrt med omvendt voldsalarm etter endt soning.

Samtidig gikk hele 1440 personer ved årsskiftet med voldsalarm for å kunne varsle politiet raskt, de fleste på grunn av vold og trusler i familie og andre nære relasjoner.

Ifølge Kripos bor det også 1074 personer på sperret adresse, de fleste på grunn av trusler og vold. Av dem bor 444 personer under det som kalles kode 6 - absolutt hemmelighold, hvor de berørte må flytte til nytt sted.

For to år siden krevde Høyre-kvinnene at noe måtte gjøres: - Omvendt voldsalarm brukes knapt

Justisministeren: - Gledelig

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ønsker økt bruk av slik omvendt voldsalarm for å sikre voldsofre et liv i frihet og heller begrense voldsutøver.

– Det er gledelig at vi nå får slike dommer. Jeg er opptatt av at det er den som truer som skal straffes, ikke offeret. Derfor bør vi i langt større grad ta i bruk omvendt voldsalarm enn det som gjøres i dag, sier han.

Berit Roald / NTB scanpix

Morens bistandsadvokat, Elna Kristin Holbye, er også glad for dommen.

– Vi er veldig glad for at ansvaret nå blir plassert der det hører hjemme – hos voldsutøver. Til nå er det min klient som har måttet bære byrdene, nå blir det motsatt. Det begynner å synke inn i henne at det nå er et annet regime som kan gi henne et nytt og bedre liv, sier advokat Holbye.

Bistandsadvokaten sier at de mange årene med trusler og vold har vært en ekstrem påkjenning for hennes klient.

Privat

Det er fjerde gang mannen er dømt for vold mot sin tidligere samboer. Også de tre tidligere dommene beskriver omfattende og utspekulert psykisk og fysisk vold, grove trusler og krenkelser, ofte slik at barna måtte se og høre på.

– Hun er en ressurssterk kvinne, men dette har vært så utmattende at hun er blitt helt ødelagt som kvinne og samfunnsborger. Hverken tidligere dommer eller besøksforbud har hjulpet, hun har vært helt maktesløs, sier bistandsadvokat Elna Kristine Holbye.

– Ekstremt inngripende reaksjon

Advokat Daniel Storrvik er forsvarer for mannen, som hele tiden har hevdet seg uskyldig i det han er tiltalt og dømt for.

– Dette er en ekstremt inngripende reaksjon og problematisk når det gjelder menneskerettighetene, sier Storrvik, og peker på at elektronisk fotlenke medfører en rekke praktiske problemer.

Ifølge lagmannsrettens dom kan man ikke dra til utlandet eller fly med fotlenken. Man må til enhver tid oppholde seg på steder med mobildekning, og lade opp fotlenken en gang i døgnet.

– Han har bodd i Østfold siden han kom til Norge, før han var ti år gammel. Han må nå etablere seg på nytt et annet sted. Han er gitt denne forbudssonen i ett år. Man kan spørre seg hva det egentlig hjelper, å starte et midlertidig liv et annet sted, sier Storrvik.

Les historien til voldsutsatte Vigdis-Elise i A-magasinet:– Han styrte meg med vold og trusler, og da jeg flyktet kom han etter meg.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Alarmen går på operasjonssentralen

Øst politidistrikt kommer til å følge nøye med når den voldsdømte mannen etter hvert slipper ut fra fengsel og utstyres med elektronisk fotlenke.

– Hvis han beveger seg inn i forbudssonen, vil alarmen gå på politiets operasjonssentral og patruljene blir varslet. Politiets første prioritet er å sikre fornærmede, og patruljene vil kjøre alt de kan for å nå frem til fornærmede. Forbudssonen er så stor at politiet skal komme frem før den domfelte, sier politioverbetjent Hans Christian Dragvoll, som er fagansvarlig for voldsalarmer i Øst politidistrikt.

Til nå har Øst politidistrikt hatt fire saker med omvendt voldsalarm. De forteller om en positiv effekt av alarmen.

– Det har ikke vært noen brudd på kontaktforbudet i forbudssonen. De dømte må forholde seg til forbudet på en annen måte enn tidligere. Fotlenken er jo en stadig påminnelse. Det virker som om de endrer adferd. De får en fast kontakt i politiet, og en mye tettere kontakt med politiet enn før. Mens vi tidligere reagerte i ettertid, er vi nå i forkant, sier Dragvoll.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

- Vil ha stor preventiv effekt

Lederen for retts- og påtaleenheten i Øst politidistrikt, Jens Elsebutangen, er fornøyd med at bruken av omvendt voldsalarm har vist seg svært effektiv.

– I disse sakene har det vært voldsbruk og/eller trusselbruk og hyppige og gjentatte brudd på besøksforbudet. Å idømme elektronisk kontroll har derfor i disse tilfellene vist seg helt nødvendig, og den som dømmes til å gå med elektronisk fotlenke har dermed gjort seg «kvalifisert» til det, sier Elsebutangen.

Han tror at bruken av omvendt voldsalarm vil ha en stor preventiv effekt, både i den konkrete saken og generelt.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Statsadvokaten: Omvendt voldsalarm bør brukes oftere

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim var aktor i saken. Han mener at omvendt voldsalarm bør brukes oftere.

– Dette er tiltenkt de saker der fornærmede må beskyttes mot domfelte i en tidsavgrenset periode. I akkurat denne saken har det vært svært langvarig voldsbruk og også seksualisert vold, samt at domfelte har brukt kontakt med barna som unnskyldning for å få kontroll på fornærmede, sier Alfheim.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Han mener kvinnen trenger effektiv beskyttelse fra samfunnet når den voldsdømte mannen slipper ut fra soning av fengselsstraffen på fire år.

– I et voldsregime som her – som har strukket seg gjennom absolutt hele fornærmedes voksne liv – må man sammenstille og avveie ulempene for domfelte opp mot fornærmedes, sier statsadvokaten.