Onsdag kveld ble det dramatisk da fem brannmenn rykket ut til Breistein i Bergen, etter at en automatisk brannmelder var blitt utløst. Da de var kommet frem, skal beboeren i huset ha slått til den ene brannmannen i ryggen med en spade, skriver Bergens Tidende.

I forkant av slaget skal mannen ha vært i kontakt med brannmannskapet og uttrykt misnøye.

– Han sa blant annet at vi hadde brukt for lang tid på utrykningen, forteller vakthavende sjef og avdelingsleder i brannvesenet, Kjell Ove Christophersen.

Ingen varige skader

Etter slaget skal resten av brannmannskapene ha fått kontroll på mannen, før politiet kom til stedet. Heldigvis var ikke slaget så hardt at brannmannen pådro seg skade.

– En spade er ikke et hvilket som helst våpen. I dette tilfellet var ikke slaget så kraftig, men slike greier kan gi alvorlige skader, sier Christophersen.

Han forteller at brannvesenet sjelden opplever truende situasjoner fra beboere eller publikum. Det som oftest skjer i forbindelse med problemer knyttet til rus og psykiatri.

Adressen brannvesenet rykket ut til var av brannvesenet registrert som belastet.

– Nytt at slikt skjer

Bergens nye brannsjef, Leif Linde, mener episoden er svært uheldig. Dagen derpå er han først og fremst glad for at det gikk bra med brannmannen.

– Det er ganske så nytt i Skandinavia at brannmenn, som rykker ut kun for å hjelpe, opplever slikt. Vi har allerede startet arbeidet med å gå gjennom prosedyrene våre for utrykninger.

Ifølge brannsjefen har det vært en del problemer med vold mot brannmenn i de svenske byene Göteborg, Stockholm og Malmö – og han har hørt om noen få enkelttilfeller i Oslo i år, blant annet steinkasting.

I jobben med å sikre mannskapene sine bedre, vil Linde se på hvilke tiltak som eventuelt er gjort i disse byene.

– Vi må sørge for at dette ikke utvikler seg til noe verre, sier han.

Bård Bøe (Arkiv)

Opplever vanskelige situasjoner

Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, bekrefter at de har hatt hendelser i Oslo. Han mener samtidig at disse hendelsene ikke vitner om en negativ trend.

– Brannvesenet rykker ut til mange ulykker og hendelser hvor folk er fortvilet, frustrerte og trenger hjelp. Da kan det oppstå ubehagelige situasjoner som er vanskelig å håndtere, men vi opplever det ikke som om noen ønsker å ta brannvesenet spesielt, sier han.

Hovtun påpeker at brannvesenet er i en posisjon hvor de er «venn med alle», ettersom de ubetinget hjelper til – uavhengig av hvilken posisjon de som trenger hjelpen har i samfunnet.

– Om en brannmann får en spade i ryggen i Bergen, er nok ikke det et tegn på det er en økt trussel mot brannvesenet. Men det er en svært alvorlig enkelthendelse, slår Hovtun fast.

Kan måtte rykke med politi

På spørsmål om hvilke tiltak som kan bli aktuelle, svarer brannsjef Linde at brannvesenet i ytterste konsekvens kan måtte ha politiet med seg på enkelte utrykninger.

– Men vi vil i utgangspunktet prøve å løse dette selv, gjennom nye rutiner. Fremover kan det være at vi ikke går inn som normalt i situasjoner som er uoversiktlige, eller situasjoner der vi mistenker at det kan komme trusler.

Vaktsjef Christophersen opplyser at det nå vil bli sendt ut informasjon til utrykningsledere, hvor de bes om å være oppmerksomme på enkelte adresser.