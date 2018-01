Jente dømt for uriktig forklaring om påstått voldtekt

Jenta forklarte først til politiet at hun hadde blitt voldtatt i en leilighet i Sandefjord sentrum, og hun navnga mannen, skriver Sandefjords Blad.

I et senere avhør erkjente hun at hun ikke hadde sagt sannheten i første avhør, og hun sa at hendelsen skjedde på en parkeringsplass i byen. Jenta endret også tidspunktet.

– Jeg forklarte meg uriktig med hensyn til både tid og sted, sa jenta i Sandefjord tingrett.

Jenta, som var under 18 år, er dømt til 21 dagers betinget fengsel, med vilkår om å gjennomføre ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

Politiet har etter det Sandefjords Blad erfarer ikke tatt ut tiltale mot den navngitte mannen.