Bilist fikk isklump gjennom frontrute i Oslo

– Isklumpen ble kastet fra gangbroen som går over Ring 3 ved Manglerud T-banestasjon, tvitret politiet 40 minutter over midnatt natt til søndag. Senere viste det seg at isklumpen ble kastet ned fra gangbroen som går ned til T-banen, parallelt med ringveien.

Det var føreren av bilen som ble truffet som meldte fra til politiet.

– Han var oppskaket og sa han hadde ansiktet fullt av blod. Det er fremdeles uklart om han ble truffet selv, eller om det er fra glasset som knuste, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Hans O. Torgersen

Isklumpen var på størrelse med en fotball og knuste frontruten.

– Ta bilde av denne, sa sjåføren til Aftenpostens reporter på stedet og viste frem isklumpen, som ble liggende i bilen etter hendelsen.

Klumpen traff midt på frontruten i den lille elbilen. Noen centimeter lenger mot førersiden, hadde den utvilsomt truffet sjåføren.

Hans O. Torgersen

Sjåføren ønsker ikke å bli fotografert. Han kom kjørende fra Bryn mot Manglerud på ring 3 da noen kastet ned isklumpen fra broen ved Manglerud T-banestasjon.

Oslo politidistrikt ønsker kontakt med vitner som har vært i området og sett noe i tidsrommet mellom 10 og 20 minutter over midnatt.

Politiet gjennomfører en ganske omfattende etterforskning i saken, og sikrer blant annet videopptak fra det aktuelle området.