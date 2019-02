Vekter truet med kniv og stokk i Sandvika

Hendelsen fant sted på morgenkvisten onsdag og politiet fikk beskjed om episoden klokken 08.11.

– Det var et vitne som så en vekter bli truet av flere personer i parkeringshuset. Vi sendte flere patruljer til stedet, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Da politiet kom fram hadde vekteren selv tatt fra personene en kniv og ingen er kommet fysisk til skade.

– Vi har pågrepet tre personer, to menn i 40-årene og en person i 20-årene. Alle er kjørt til arresten og vil bli anmeldt for trusler og for ulovlig knivbruk, sier Jøkling.

Foranledningen skal ifølge politiet være at vekteren hadde bedt personene om å fjerne seg fra parkeringshuset og deretter hadde det oppstått en konfrontasjon.

Vekteren skal ikke være fysisk skadet, men blir tatt med til lege for en helsesjekk.