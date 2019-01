Regjeringen har blitt kritisert for endringer som angivelig gjør at de som jobber frivillig under festivaler, må skatte av gratisbilletter.

Jensen fikk spørsmål om dette fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget onsdag.

– Det er nå fullt kaos på hvilke konsekvenser disse skatteendringene faktisk vil bety. Nå må regjeringen snarest rydde opp, sier Aps Anette Trettebergstuen til NTB.

Støre ville vite om finansministeren vil løse kaoset han mener hun har satt i gang.

– Bedre enn det var

Jensen parerte med å si at hun var glad for å rydde opp i noen misforståelser hun mener Stortinget synes å ha.

– Når det gjelder endringene i naturalytelser, er det blitt bedre enn det var. Det vi har gjort, er å plassere ansvaret for å innrapportere dette hos arbeidsgiverne, sa Jensen.

– Det er ikke slik at denne regjeringen har gjort endringer for festivalene. De reglene har ligget fast lenge, og i den grad vi har gjort endringer for frivillige og ideelle, så har vi gjort regelverket romsligere, hevdet hun.

Ubesvarte spørsmål

Aps Ingrid Heggø minnet om at flere arrangementer som har dugnadsarbeid og er organisert som aksjeselskap, fremdeles har uløste problemer med regelverket.

– Jeg har sagt at jeg mer enn gjerne går gjennom dette for å se om det er utilsiktede effekter som vi med fordel kan gjøre noe med, svarte finansministeren.

– Men jeg er fortsatt opptatt av å presisere at når det gjelder skattereglene for festivaler og frivillige, så har altså ikke denne regjeringen foreslått noen endringer. Regelverket er 25 år gammel, og det i seg selv kan tyde på at vi bør ta en fornyet vurdering, fortsatte hun.

– Dårlig nytt for frivillige

Trettebergstuen i familie- og kulturkomiteen slår fast at frivillighet ikke skal skattlegges.

– At Siv Jensen i Stortinget i dag er utydelig på dette prinsippet, er dårlig nytt for titusenvis som jobber frivillig, sier hun.

– Ap var klokkeklare da debatten var oppe i 2011. Vi er like klare nå: Vi skal legge til rette for frivilligheten, ikke ta livet av den. Vi ønsker et godt kulturliv. Vi ønsker ikke mer byråkrati.

Trettebergstuen mener de nye reglene skaper full forvirring både om hvem som omfattes, og hva som skal innrapporteres.

Forslag fra Senterpartiet

Senere onsdag skulle Stortinget stemme over et forslag fra Senterpartiet om å reversere endringer i beskatning av naturalytelser.

I Dagens Næringsliv tar Venstres Abid Raja til orde for å ta opp skattereglene som fører til skatt på personalrabatt og rapportering av bonuspoeng.

Han støttes av Høyres Henrik Asheim, som leder finanskomiteen på Stortinget.

– Jeg er langt på vei enig i dette. Høyre, Frp og Venstre har tatt opp dette med Finansdepartementet og bedt dem gjennomgå disse endringene på nytt. Det er svært positivt at finansminister Siv Jensen signaliserer at det er hun i gang med, sier han.