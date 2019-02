De første som spiste Lohengrin-sjokoladen, var teatergjestene som i 1911 fikk med seg premieren av Richard Wagners opera med samme navn på Nationaltheatret. Sjokoladen ble utformet av arkitekten Henrik Bull, som også hadde tegnet teateret.

De siste er i 2019. Freia har nylig måttet ta den kjøttbeinformede, rosepyntede, romkremfylte 108-åringen ut av produksjon.

– Det er alltid trist når gode, gamle klassikere forsvinner ut av sortimentet. Men vi håper de som er skuffet, finner nye favoritter blant dem vi har i porteføljen, sier Celin Huseby. Hun er nordisk kommunikasjonsdirektør i Mondelez International, som eier Freia.

Huseby forteller at Lohengrin vil forsvinne fra butikkene i løpet av februar, eller så langt lageret rekker. Hun har forståelse for at dette kan bli et skår i vinterferiegleden for noen.

– Vi får håpe at de heller tar seg en Kvikk Lunsj. Vi forstår at noen reagerer på at Lohengrin forsvinner.

– Er det andre sjokolader som er døden nær?

– Nei, ikke pr. i dag. Vi har mange sjokolader i sortimentet som har vært med lenge, blant annet Monolitt og Toppris. De har stått seg gjennom stormene.

Det er kundene selv som må redde favorittsjokoladene fra stormene.

– Det er salg og etterspørsel som bestemmer, og etterspørselen etter Lohengrin har sunket ettersom årene er gått. Da er det ikke lenger lønnsomt å produsere den, sier Huseby.

Markedet tillater likevel nye smaker inni mellom.

– Vi prøver å fornye oss. Den gamle klassikeren er melkesjokoladen, en av de mest populære bestselgerne, tett etterfulgt av kvikklunsjen, sier Huseby.