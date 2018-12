Go-Ahead tapte på punkt etter punkt da Jernbanedirektoratet målte dem på kvalitet i kampen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Likevel slo de NSB og SJ sammenlagt på kvalitet og pris.

Nå kan Aftenposten fortelle at det var i tredje og siste anbudsrunde at Go-Ahead stakk av på pris.

– Etter andre innlevering av tilbud fikk vi tilbakemelding fra direktoratet om at vi hadde forbedringsmuligheter på vårt pristilbud, sier Cathrine Elgin, frontfigur hos Go-Ahead Norge AS.

Aftenposten får bekreftet at også NSB og SJ fikk tilbakemeldinger om hvor de kunne gjøre det bedre. Alle tre skjerpet sine tilbud, men ingen kuttet pris som Go-Ahead.

Da direktoratet kåret selskapet som vinner, opplyste de at Go-Aheads tilbud lå 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent, NSB.

Go-Ahead lovet å drive togtrafikk på de tre jernbanelinjene for gjennomsnittlig 150 millioner kroner i året. Det er 336 millioner mindre enn tilskuddet NSB får i år. De lovet også å rekruttere hundretusenvis av nye passasjerer, spesielt i siste del av kontraktsperioden på ti år.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fakta: Kampen om norsk jernbane Den 17. oktober vant Go-Ahead kampen om Sørlandsbanen, Jærbanen (lokalbanen til Stavanger) og Arendalsbanen. I tillegg kom NSB og SJ til finalerunden. Det er Jernbanedirektoratet som gjennomfører konkurransene på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Regjeringen. I konkurransen skulle kvalitet telle 60 prosent og pris 40 prosent. Dette er den første av en rekke anbudskonkurranser der norsk persontransport på jernbane konkurranseutsettes. Etter planen skal alle dagens jernbanestrekninger ut på anbud.

Slik forklarer Go-Ahead priskuttet

Hvordan kunne Go-Ahead senke pristilbudet sitt så kraftig?

– Vi gikk inn i en god dialog med flere av våre leverandører og forhandlet frem bedre priser, sier Elgin.

– Dette var første gang vi forhandlet direkte med leverandørene. De kom oss i møte med gode, konkurransedyktige priser.

Fakta: Dette er leverandørene Go-Ahead snakker om Hvem leverer tjenester til selskapene som skal kjøre persontog på norske linjer? Først og fremst: *Norske Tog AS, som leier ut togsett til selskapene som har kontrakt på å kjøre tog. *Entur, som har et hovedansvar for billettordningen for jernbanen og setter makspris for billetter. Disse kan det vanskelig forhandles med underveis i en anbudskonkurranse. I tillegg kommer selskaper som driver med: * Vedlikehold av tog * Alternativ transport når det måtte bli stans i togtrafikken * Renhold * Uniformer * Matservering * Annet Lokførere og konduktører som overføres til Go-Ahead starter med samme lønn som de har hatt i NSB.

Go-Ahead

Vedlikeholdsvinneren: Vi leverte samme tilbud til alle

Erfaringsmessig er det mest å hente fra leverandørene på vedlikehold av tog og buss for tog-kontrakter.

Cathrine Elgin mer enn antyder overfor Aftenposten at flere av leverandørene risikerte å måtte legge ned hvis de ikke fikk kontrakt med vinneren av Sørlandsbanen.

– Priskuttet vi oppnådde brukte vi til å senke vårt tilbud. Vi jobbet også videre med kvalitetsdelen av tilbudet. Tilpasninger her var med på å påvirke prisen.

– Hva dreide det seg om?

– Jeg kan dessverre ikke gå ut med detaljer nå, sier Elgin.

Markedsdirektør Silje Nilsen hos Mantena AS bekrefter overfor Aftenposten at det er de som har fått oppdraget med å vedlikeholde tog for Go-Ahead.

Samtidig får vi bekreftet at Mantena ga nøyaktig samme vedlikeholdstilbud til NSB og SJ.

Svenske SJ mente Go-Aheads pristilbud var så urealistisk at de klaget til Jernbanedirektoratet. Men de vant ikke frem.

Fakta: Dette er Mantena Mantena er NSBs gamle verkstedenhet. Det ble skilt ut som eget aksjeselskap i januar 2002, men forble heleid av NSB frem til gjennomføringen av Jernbanereformen i 2017. I dag eies Mantena av staten ved Samferdselsdepartementet, som også eier togutleier Norske Tog AS og billettselskapet Entur AS.

Vil ikke si hvem som skal kjøre buss for tog

Er det da på buss for tog-løsningen Go-Ahead har hentet gevinstene?

– Her har vi samarbeidet med en stor og erfaren leverandør, som har god kunnskap om det aktuelle området. Hvilken ønsker vi ikke å fortelle nå. Vi er midt i en konkurranse om neste jernbanepakke (anbudskonkurransen om Nordlandsbanen, Trønderbanen og Dovrebanen red.anm.) og kan ikke gi et fullt bilde, sier Elgin.

– Vi har en plan og kommer gradvis til å gi ut informasjon om det som vil skje på Sørlandsbanen.

Dette sier Elgin om Go-Aheads høye anslag på passasjerer de vil rekruttere:

– Det var først foran tredje anbudsrunde at vi kunne bruke markedsdata fra Jernbanedirektoratet. Oppdaterte beregninger basert på endrede markedsdata ble derfor inkludert her, sier Elgin.

– Har dere tatt en risiko med lavt pristilbud og høye passasjeranslag?

– Nei. Vi har levert et godt tilbud og tror vi skal lykkes. Vi har hentet flere med lang og god erfaring fra norsk jernbane. Med denne kompetansen og erfaringen bygger vi opp Go-Ahead Norge AS med mål om å bli det beste togselskapet i landet både for kundene og medarbeiderne, sier Elgin.

– Vi har en god dialog med fagforeningene, legger hun til.

Tillitsvalgt lokfører skryter av Go-Ahead

Lokfører Holger Larsen (39) i Rogaland har vært lokfører siden 2000 og tillitsvalgt i fem år. Han bekrefter at førsteinntrykket er godt.

– Jeg må si det. Og jeg oppfatter at de fleste møter Go-Ahead med tillit. De har vært rundt på alle medlemsmøter og gitt samme informasjon.