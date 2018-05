– Sliter du på kjærlighetsmarkedet, så kan du fort slite på boligmarkedet også

For fjerde måned på rad stiger boligprisene i Oslo. Veksten i april var den sterkeste på 10 år. Det rammer førstegangskjøperne hardt, og spesielt de som skal kjøpe alene.

– I fjor var det mer kjøpers marked. Da prøvde jeg å pushe selgeren og legge meg lavt. Nå føler jeg at leilighetene går mange hundre tusener over prisantydning. Jeg burde ha kjøpt i fjor, sier Emilie Kristine Christoffersen (24).

Hun skal kjøpe bolig alene, og er én av 45 interessenter på visningen av en 2-roms på Hasle øst i Oslo. Prisantydning er 3 millioner kroner, men den skal vise seg å gå for langt mer enn det.

Antall budgivere pr. objekt er på vei opp igjen, med et snitt på 2,5 budgivere i Oslo. Og det er et spesielt stort trykk på de mindre leilighetene.

– Det var de små leilighetene som gikk tregest i fjor. Nå er det snudd, sier Emir Resulbegovic som er eiendomsmegler for Krogsveen.

Øyvind Tveter

– Sørg for å velge dine foreldre med omhu, og pass på å ha noen å kjøpe sammen med

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 40 prosent av de aleneboende i alderen 20 til 44 år eier en bolig. I aldersgruppen 33 til 66 år eier 67 prosent egen bolig. Tallet stiger til 93 prosent dersom man har samboer.

– Skal du lykkes på boligmarkedet, så sørg for å velge dine foreldre med omhu, og pass på å ha noen å kjøpe sammen med, sier Hans Christian Sandlie som er forskningssjef ved Oslo Met.

Sandlie mener den norske boligpolitikken har motstridende målsetninger.

– Boligpolitisk er det et mål at flest mulig skal eie egen bolig. Samtidig er det innført et egenkapitalkrav for å sikre finansiell stabilitet i norsk økonomi. Det settes inn et filter for hvem som skal bli boligeiere, og det går blant annet utover aleneboende.

Gjennomsnittsinntekt gir lavt sparepotensial

Aleneboende med en gjennomsnittlig inntekt klarer ikke å spare så mye. Derfor rammes de ekstra hardt av egenkapitalkravet.

– Dersom man ikke får hjelp hjemmefra, har lav inntekt og bor alene, så kan det være nesten umulig å spare opp nok i egenkapital, sier Sandlie og fortsetter:

– Sliter du på kjærlighetsmarkedet, så kan du fort ende opp med slite på boligmarkedet også, sier Sandlie.

I 38 prosent av husholdningene i Norge bor det bare én person, men i Oslo synker andelen som bor alene. Forskere ved SSB mener at de høye boligprisene er en medvirkende faktor til dette.

– Det kan se ut som de i aldersgruppen opp til 29 år velger å bo sammen for å dele på utgiftene, sier Anders Falnes-Dalheim ved Statistisk sentralbyrå.

– Jeg konkurrer mot parene

Tilbake på visning på Hasle er Emilie Kristine Christoffersen usikker på hvor langt hun vil strekke seg i budrundene.

– Jeg leier nå, og vil gjerne eie. Men ikke for enhver pris. Dessuten er det utfordrende å skulle konkurrere med parene.

Og hvor mye leiligheten gikk over prisantydning, kan man se i videoen øverst på siden.