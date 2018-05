Måling: Støre får laber støtte som Ap-leder

Kun 35 prosent oppgir at Støre er den rette mannen til å lede partiet inn mot stortingsvalget om tre år, ifølge meningsmålingen fra Respons Analyse, utført på vegne av avisen. 24 prosent er ikke sikre på om han burde fortsette.

Ap har den siste tiden vært i hardt vær, og siden januar har oppslutningen om partiet i snitt ligget på under 25 prosent, ifølge nettstedet Poll of polls.

Et gjennomsnitt av maimålingene viser at Høyre er landets største parti med et snittresultat på 26,7 prosent. Her har Ap 24,6. Det er en nedgang på nesten 3 prosentpoeng fra valgresultatet.

Støre får imidlertid støtte blant egne velgere. Her mener 63 prosent at han er riktig mann til partilederjobben. Hvert fjerde Ap-medlem mener på sin side at partiet burde skifte leder, mens 13 prosent er usikre.

– Jeg er glad for at et tydelig flertall av Aps velgere mener jeg er rett person til å lede partiet. At det er noen som mener jeg ikke er det, er ikke unaturlig etter valgresultatet og at vi har en periode bak oss med krevende saker internt, sier Støre til avisen.

Målingen ble gjennomført mellom 3. og 7. mai, og 1.002 personer ble spurt. Av disse oppga 171 personer at de ville stemt Ap om det var valg i morgen.