– Vi går nå inn i en ny fase. Fokus er nå å berge mest mulig verdier, sier flaggkommandør Thomas Wedervang i Forsvarsmateriell på en pressekonferanse om hevingen av Helge Ingstad mandag formiddag.

115 dager etter havariet ble den hevede fregatten transportert til Haakonsvern ved Bergen søndag kveld.

Wedervang sier Forsvarsmateriell allerede har berget en stor mengde verdifulle komponenter fra havaristen.

– Vi har en liste på rundt 2500 komponenter vi forsøker å redde. Så skal vi debunkre, og ta ut det siste av våpen og ammunisjon, sier Wedervang.

Skal vurdere videre skjebne

1400 av komponentene på listen er allerede reddet ut.

Forsvarsmateriell vil nå gjøre en grundig kartlegging av tilstanden til Helge Ingstad for å gjøre en vurdering av fregattens fremtidige skjebne.

Det er også bestilt prefabrikkert stål for å tette hullene i skroget. Målet er å få fregatten på vannet i løpet av fem til seks uker.

300 har jobbet heltid med heving

– Det er utrolig godt å få Helge Ingstad tilbake til Haakonsvern, sa sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes da han innledet pressekonferansen.

Til tider har opp mot 300 personer jobbet heltid med hevingen av fregatten. Stensønes takket alle som har deltatt i hevingen, fra den startet og helt fram til skipet kom til basen.

– Jeg vil gjerne berømme dem for innsatsen de har gjort, sa Stensønes.

JØRGEN EIDE / NTB scanpix

Lite oljeutslipp

Kystverket sa under pressekonferansen at det har vært et lite oljeutslipp i forbindelse med transporten av fregatten.

Det er rapportert om et 30-talls sjøfugler som har fått oljeskader. Statens naturoppsyn er nå ute og ser på dette.

– Den statlige oljevernaksjonen avsluttes nå, sa beredskapsdirektør Kystverket, Johan Marius Ly.

Transportert til basen

Transporten av KNM «Helge Ingstad» startet ved 18.30-tiden søndag kveld. I 22.30-tiden var fregatten fremme ved marinebasen.

Under mandagens pressekonferanse orienterte Forsvaret om den gjennomførte hevingsoperasjonen og veien videre for KNM «Helge Ingstad».

Onsdag i forrige uke ble bergingsoperasjonen flyttet fra havaristedet i Hjeltefjorden til Hanøytangen ved hjelp av de to enorme kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz». Søndag morgen sto fregatten tørt på lekterdekket. Den ble så sveiset fast før transportetappen hjem til Haakonsvern.