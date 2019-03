Ap om NSBs nye navn: – Galskapen vil ingen ende ta

I dag ble det klart at NSB og Nettbuss samles undet et nytt navn. Dermed er en over 100 år lang tradisjon over når Norges statsbaner nå går over i historiebøkene. Fra nå av har merkevaren navnet Vy.

Vy betyr utsyn, oversikt, oversyn. Det er et norsk ord som kommer fra fransk voir, som betyr å se.

– Vi har vyer på vegne av samfunnet og kundene våre. Vi vil skape fremtidens transportløsninger ved å samle buss- og togtilbudet, utvikle nye digitale løsninger og utforske flere transportmidler. Samtidig er høy kvalitet og punktlighet på våre tog- og bussreiser alltid første prioritet, skriver selskapet i pressemeldingen.

Språkrådet: Ikke vår anbefaling

Ikke alle deler selskapets entusiasme for det nye navnet.

– Vi er ikke begeistret for dette nye navnet. Vårt råd til NSB var at de skulle beholde NSB. Det er et innarbeidet navn og en del av den norske kulturarven, sier direktør i Språkrådet Åse Wetås til Aftenposten.

Hun understreker at Språkrådet vanligvis ikke anbefaler bokstavforkortelser, men at NSB er et spesielt tilfelle. Derfor anbefalte de å se til Sverige der innholdet i Statens Järnvägar ble fjernet, men forkortelsen SJ ble beholdt.

– Men da de ikke valgte NSB, var vårt neste råd at de skulle velge et navn som gjør det helt tydelig hva selskapet driver med. Dette er et statlig selskap. De burde ha foretatt et valg som viser klart og tydelig til innbyggerne hva de holder på med.

Og det gjør ikke Vy?

– Vy har ingenting med transport å gjøre, sier Wetås.

Sterke reaksjoner

– Galskapen vil ingen ende ta, sier transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli til nyheten om navnebyttet.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging og sikkert enda flere direktørstillinger. Dette er feil bruk av ressurser, fortsetter han.

SV-leder Audun Lysbakken hevder direktørene i NSB frivillig gitt fra seg sin største fordel, sin historie og sin tilknytning til fellesskapet.

– Regjeringens jernbanereform har gitt oss er flere direktører og nye, fjollete navn, sier han.

Han varsler at partiet – når det kommer til makten – vil samle bane og tog i et felles selskap. Det skal ha et skikkelig navn, for eksempel NSB, varsler Lysbakken.

– Feil strategi

– Dette er en trist dag for jernbanen og for hele Norge, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

– Jeg har forståelse for at NSB ønsker å vise at de er nyskapende og moderne når regjeringen nå har lagt opp til omfattende konkurranseutsetting på norsk jernbane, men jeg tror de har valgt helt feil strategi, fortsetter han.

Gjelsvik vil be samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) redegjøre for navnebyttet i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes lurer på hvor mye navnebyttet koster:

«Skal man gråte eller le? Og hvor mye koster dette meningsløse navneskiftet oss?», spør han.