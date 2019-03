Gjenopptakelseskommisjonen begjærer gjenåpning av tolv år gammelt drap

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker begjærer derfor saken gjenåpnet. Bakgrunnen er nye opplysninger om mannens psykiske helse, skriver ABC Nyheter.

Riksadvokaten bekrefter i en epost at de har mottatt kommisjonens avgjørelse. Saken vil bli håndtert på vanlig måte, opplyser kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Riksadvokatembetet.

Asylsøkeren Abdi Adow Hassan ble drept med 30 knivstikk og et slag i hodet på et asylmottak i Lena på Østre Toten i 2007. En etiopisk asylsøker (42) ble dømt til ni års fengsel for drapet.

Mannen forsøkte å begå et nytt drap to år senere, da han satt inne i Ila fengsel. Han påførte da en mann en rekke kutt med en isolasjonskniv.

Borgarting lagmannsrett pekte i 2011 på at mannen led av alvorlige personlighetsavvik, men konkluderte med at han var strafferettslig tilregnelig. Han fikk da en forvaringsdom på ti år og seks måneder.

Mannens forsvarer, advokat Johnny Veum, begjærte saken gjenåpnet i mai i fjor. Bakgrunnen var en ny psykiatrisk vurdering av klienten i 2015 som konkluderte at mannen burde dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Gjenopptakelseskommisjonen har vurdert 24 begjæringer om gjenåpning av straffesaker så langt i år. Dette er den første saken kommisjonen har begjært gjenåpnet i 2019.