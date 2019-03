Politiet ba onsdag Oslo tingrett om tillatelse til å ransake hjemmene og kontorene til teaterdirektøren og de tre ansatte, skriver VG.

Dette var dagen før PST slo til og pågrep Waras samboer og ransaket parets hjem.

Tingretten avslo politiets begjæring, politiet anket til Borgarting lagmannsrett, hvor saken trolig behandles over helgen.

– Dette er en så hinsides overreaksjon fra politiets side at det mangler sidestykke. Når man anmeldes for å forstyrre privatlivets fred med en teaterstykke ville det normale vært å se et opptak av forestillingen, og ikke be om ransaking av teateret og kunstnernes private hjem, sier kunstnernes advokat, Jon Wessel-Aas.

– Hvordan reagerte dine klienter?

– Dette er en sak som har ligget helt død hos politiet i over fire måneder. Når vi i dag skulle sjekke når politiet skulle henlegge den helt klart urimelige anmeldensen, fikk vi plutselig vite at politiet hadde begjært rettens kjennelse for å ransake private hjem. Jeg har aldri vært borte i noe lignende, sier er erfarne Oslo-advokaten.

De fire er siktet for brudd på straffelovens paragraf 267, som omhandler krenkelser av privatlivets fred.

Teatersjefens advokat reagerer sterkt

Også teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkelands advokat Halvard Helle reagerer sterkt på siktelsen.

– I en liberal rettsstat er det uakseptabelt at frie ytringer møtes med siktelse og tvangsmidler. Det har aldri tidligere skjedd i nyere norsk historie, sier han.

Helle sier at han har bedt politiet om å trekke siktelsen og henlegge saken umiddelbart.

– For meg er det en selvfølge etter de siste dagers utvikling i saken. Men også før det, sier Helle.

Leif Gabrielsen/Black Box Teater

Anmeldt av justisministerens samboer

Det er justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen, som i desember i fjor anmeldte teateret og kunstnerne bak forestillingen.

Årsaken er at forestillingen Ways of Seeing inneholder videopptak av Wara og Bertheussens hjem i Oslo, og disse opptakene var gjort uten parets tillatelse.

Bertheussen ble torsdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for å ha fingert et angrep mot parets felles bolig. Siden 6. desember i fjor har det vært minst fem slike angrep.

Bertheussen sier hun ikke har noe med hendelsene å gjøre, og nekter straffskyld.

– Ordre fra statsadvokatene

Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Majorstua politistasjon tok denne uken tok ut siktelsen mot teatersjefen og de tre kunstnerne.

– Det kom en ordre fra statsadvokatene i februar om mer etterforskning. Den er nå gjennomført, og jeg er bare mannen som måtte gjøre den jobben jeg er satt satt til å gjøre, sier politiadvokaten.

Oslo-politiet understreker at denne siktelsen ikke har noe med den siste utviklingen av PST-etterforskningen mot Tor Mikkel Waras samboer.

Oslo tingrett avviste fredag politiets begjæring om å få ransake både teateret og de fires privatboliger.

Politiet anket avslaget inn for Borgarting lagmannsrett, men det er ikke opplyst når de får vurdert saken:

– Jeg vet ikke når det vil skje, men trolig blir det i begynnelsen av neste uke, sier Nielsen.