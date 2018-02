Knivstukket tenåring i Oslo utenfor livsfare

En person er pågrepet, men politiet utelukker ikke at det kan være snakk om flere gjerningsmenn, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Jøkling til NTB mandag morgen.

Tenåringen ble knivstukket flere ganger i overkroppen mens 31-bussen kjørte et sted mellom Carl Berners plass og Sinsen. Mannen er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Innsatsleder Hanne Nordve opplyser til NRK at politiet har søkt etter gjerningsmenn i et spesielt miljø og at de visste hvem de så etter. Begge de to de lette etter, er unge menn under 20 år.

– Vi mener det er en relasjon mellom de involverte. Knivstikkingen er ikke tilfeldig vold, sa Nordve.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.26.