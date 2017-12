En mann pågrepet etter mulig skyteepisode i Kristiansand

Mannen ble pågrepet natt til søndag, og er blitt avhørt i løpet av natten, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt, Eivind Formo, til NTB. Mannen er siktet for å ha kommet med trusler.

Det er fortsatt uklart om det faktisk ble avfyrt skudd, men under en krangel med en annen person har mannen trolig tatt frem et håndvåpen. Politiet etterforsker saken videre for å avklare hendelsesforløpet.

Ingen ble skadet i hendelsen, som fant sted i Elvegata. Politiet mener det dreier seg om et oppgjør mellom to personer som kjenner hverandre, og både fornærmede og den siktede er kjenninger av politiet.