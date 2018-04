Holmlia-siktet 21-åring fengslet i fire uker

Oslo-politiet opplyser på Twitter lørdag ettermiddag at mannen som i dag ble fremstilt for fengsling etter drapsforsøk på Holmlia den 24. april, ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene i full isolasjon.

Siktede, som er norsk statsborger opprinnelig fra Øst-Afrika, meldte seg for politiet klokken 21 fredag kveld. Sammen med sin forsvarer Trygve Staff fikk han gå bakveien inn på Politihuset.

21-åringen er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden på Holmlia tirsdag, da en 18 år gammel mann ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i beinet.

– Vi vil begjære ham varetektsfengslet i fire uker med full restriksjoner, inkludert full isolasjon de første to ukene. Det var flere til stede da skuddene falt, så vi utelukker ikke at flere kan bli pågrepet, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt før fengslingsmøtet.

Erkjenner ikke skyld

Siktedes forsvarer, advokat Trygve Staff, opplyser til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen. Men han aksepterer fengslingen for å gi politiet ro slik at det skal kunne undersøke saken.

Staff vil ikke si noe om motivet for skyteepisoden som førte til at 21-åringen ble siktet for drapsforsøk.

Avhør mandag

Politiadvokat Kraby sier til Aftenposten at det ligger an til avhør av mannen mandag. Han sier at siktede lørdag ga en kort forklaring for retten.

– Han knytter seg til våpenet og stedet, men han hevder at det var et uhell. Han sa seg villig til å gå i avhør på mandag.

– Hva var motivet for hendelsen?

– Det er det vi må prøve å finne ut av, svarer Kraby som bekrefter at mannen er en kjenning av politiet, men at det dreier seg om lite alvorlig kriminalitet.

