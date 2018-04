Politiet: Åpne for at det kan være sammenheng mellom skyting på Stover og Fjellhamar

En mann i 20-årene og en kvinne i slutten av 30-årene ble alvorlig skadet da ukjente gjerningspersoner skjøt gjennom vinduet til en leilighet i Elveveien på Fjellhamar.

Det andre åstedet er på Stovner i Oslo. Der avfyrte ukjente gjerningspersoner skudd mindre enn en time før skytingen på Fjellhamar. Etter det politiet vet ble ingen personer skadet på Stovner.

Hans O. Torgersen

– Vi etterforsker bredt og samarbeider med Oslo. Vi er åpne for at det kan være en sammenheng, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim til Aftenposten.

– Har dere fått noe resultat av sammenligningen av tomhylsene fra de to åstedene?

– Det ønsker vi ikke å si noe om nå.

Politiet har ikke pågrepet noen i noen av sakene.

– Er det noen som er etterlyst eller mistenkt?

– Ingen er etterlyst eller mistenkt.

Politiet mener at det bare var tilfeldigheter som jorde at ingen ble drept da det ble skutt inn i leiligheten på Fjellhamar natt til onsdag.

I leiligheten befant det seg seks voksne og ett barn. To av de voksne ble truffet av skudd.

– De to fornærmede har vært heldige – dette kunne gått mye verre. Skuddene kunne truffet flere, og skuddene kunne truffet mer vitale deler på kroppen, sier Sharma-Sundheim til NTB.

Torsdag forteller politiadvokaten til Aftenposten at begge de to skadede er blitt avhørt, men av hensyn til etterforskningen kan hun ikke fortelle hva de to har forklart til politiet.