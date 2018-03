Flere skred i Nord-Norge påskeaften – HRS ber skigåere ta hensyn

I alle de tre nordligste fylkene har det gått skred i løpet helgen. Mens det fredag gikk en rekke skred i Finnmark, som blant annet har ført til at innbyggere i Hammerfest, Nordkapp og Havøysund er isolerte, var det Troms og Nordland som fikk kjenne naturkreftene påskeaften.

Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge mener det er på sin plass å advare om snøskredfaren igjen.

– Ingen omkom eller ble skadet i disse skredene, men det har vært brukt store ressurser på innsats for å sikre at ikke liv skulle gå tapt, opplyser HRS.

De understreker at det er stor skredfare i hele Nord-Norge og at de som ferdes i fjellet må ta hensyn til dette.

– I tillegg til at man må søke å unngå å utløse skred selv, må man forvente naturlig utløste skred, opplyser HRS.

– Meld fra

Redningstjenesten ber folk melde fra dersom de ser skred, uansett om de er naturlig utløste eller man selv har utløst de.

– Slik kan vi unngå å sette inn innsats der det ikke er nødvendig, og vil ha ressurser disponible der det virkelig trengs.

I alle de tre nordligste fylkene er snøskredfaren stor – faregrad 4 – eller betydelig – faregrad 3 – gjennom hele påskehelgen, og Varsom.no har økt snøskredfaren på Svalbard søndag og mandag fra moderat – faregrad 2 – til betydelig.

Eric Fokke / NTB scanpix

Skred i Nordland og Troms

I 12.30-tiden påskeaften meldte politiet i Nordland at skiløpere hadde utløst et skred ved Laupstad i Lofoten. Det var en tid usikkert om noen var tatt av skredet, og store ressurser ble satt inn i søket etter folk. Etter rundt tre timer kom meldingen om at aksjonen var avsluttet og at alle var gjort rede for.

– Det er snakk om to utenlandske skiturister som har utløst ett eller to snøskred i området. Ingen er tatt av snøskredet. Vi har sendt to helikopter inn i området, sier Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til VG.

– Det var seks personer i området, og de første meldingene gikk på at fire turister var tatt av raset, men nå er disse personene gjort rede for, fortsetter han.

Person tatt av skred

Like etter klokken 14 meldte politiet i Nordland om et nytt snøskred, denne gangen i Narvik. En person måtte graves ut etter å ha blitt tatt av skredet i Bjørnfjell ved grensen til Sverige. Personen skal være fysisk uskadet.

På Senja i Troms kom det meldinger om et snøskred ved et populært turområde ved Mejordvatnan rundt klokken 14.30 lørdag. Både hunder og hjelpemannskaper søkte i området, men ingen var tatt av skredet.

Klokken 15.30 meldte politiet i Troms om et nytt skred i fylket, denne gangen i Rørnesfjellet i Lyngen. Ingen ble tatt i dette skredet.

Snøskred også i Møre og Romsdal

Et snøskred ble utløst i Valldal i Møre og Romsdal. Ingen personer ble tatt av skredet, opplyser HRS.

Skredet var om lag 100 meter bredt.

Ti skiløpere var involvert i hendelsen, men har kommet seg ned av fjellet langs en trygg rute, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge, som meldte om skredet via Twitter klokken 16.45.

Det har gått flere skred de siste dagene: