Torsdag ble den siktede 55-åringen varetektsfengslet i fire uker, med brev-, besøks- og medieforbud i hele denne perioden.

Mannen er siktet etter funn av et forbrent lik ved Hammeren i Maridalen onsdag.

Oslo politidistrikt har mottatt obduksjonsrapport og melder fredag at politiet nå kjenner til identiteten til vedkommende. De vil ikke oppgi kjønn og alder. Hva som er dødsårsaken er ennå usikkert.

Har fått tips

Politiet har sikret DNA-bevis og har også mottatt tips om ID på offeret.

Det var et par teltcamper i området der liket ble funnet.

Den endelige obduksjonsrapporten foreligger først om tidligst tre måneder.

Etterforskningen pågår for fullt med både tekniske og taktiske undersøkelser.

Drept et annet sted?

Politiet vet ikke om åstedet er et annet sted enn der liket ble funnet onsdag.

– Vi holder muligheten åpen for at fornærmede kan ha dødd et annet sted, og senere fraktet til åstedet, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK.

Politiet ønsker tips og opplysninger fra folk som har vært eller oppholdt seg i området (se kart) i dagene før onsdag 18. juli, og/eller rundt tidspunktet personen ble funnet. Avdøde ble funnet ved 15-tiden onsdag ettermiddag.

Observasjoner eller opplysninger kan meldes inn til politiet på telefon 22 66 99 66.

Tidligere drapsdømt

Den siktede er tidligere kjent som nynazisten Johnny Olsen, som i 1982 ble dømt for Hadelandsdrapene, men han har senere skiftet navn.

NTB

Han fikk da en dom på 18 års fengsel, og ble dømt sammen med flere andre. Olsen ble løslatt i 1993.

Den gang bestemte Olsen og to andre nynazister i «Norges Germanske Arme» seg for å drepe to menn som krevde betaling for stjålne våpen. Mennene ble skutt i nakken og senere skutt 29 ganger med maskinpistol.

Kraby opplyser til Aftenposten at politiet ikke har noen holdepunkter for at det er sammenheng med forholdene han nå er siktet for, og drapsdommen på 80-tallet.