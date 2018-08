Mann pågrepet på Gardermoen – siktet for tre drapsforsøk i Oslo i 2012

Mannen ble pågrepet 24. august, på Oslo lufthavn, skriver politiet i en pressemelding.

Natt til torsdag 5. juli 2012 ble to personer skutt og en person knivstukket på utestedet Crystal Club i Oslo. Mannen som er mistenkt for handlingen har vært internasjonalt etterlyst siden 2012. Han er siktet for tre drapsforsøk.

Politiet skriver at mannen mandag 27. august ble varetektsfengslet i 4 uker i Oslo tingrett . Han er undergitt brev og besøksforbud i hele perioden.

VG skriver at mannen er i 30-årene.

