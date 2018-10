To advokater siktet for å ha skjult kriminell på rømmen

Ifølge TV 2 skal kvinnen ha reist hjem til de to advokatene i tiden etter en voldssak i 2015. En mann ble bortført, banket opp og holdt i en bolig på Holmlia i Oslo i to døgn, og flere av de involverte knyttes til gjengen Young Bloods.

Advokatene, som er samboere, hevder de ikke visste at kvinnen var på rømmen da hun kom hjem til dem.

– Min klient tar sterkt avstand fra de beskyldningene som har kommet. Klienten erkjenner selvfølgelig ikke straffskyld i saken. Vedkommende er utsatt for et grovt tillitsbrudd, og det er klart at saken er svært belastende, sier advokat Sverre Sjøvold, som forsvarer en av de to advokatene.

Vidar Lind Iversen forsvarer den andre siktede advokaten.

– Min klient avviser enhver beskyldning om at noe straffbart skal ha skjedd. Dette dreier seg om et grovt tillitsbrudd der min klient er blitt forledet, sier Iversen.

Det er uklart hvor lenge den etterlyste kvinnen oppholdt seg hjemme hos de to advokatene.

– Det dreier seg om to privatpersoner som jobber som advokater. Det er ingen direkte sammenheng mellom yrkesutøvelsen og motarbeidelsen, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Kvinnen ble i mars i år dømt til fem år og åtte måneders fengsel etter bortføringssaken. Ankesaken går denne uken i Borgarting lagmannsrett, ifølge NRK.