21-åring dømt i Høyesterett for uaktsomt bildrap

Etter en over tre år lang rettsprosess valgte Høyesterett tirsdag å forkaste anken til 21-åringen som i 2015 ble siktet for uaktsomt drap på 47 år gamle Atle Eide.

Den tiltalte ble først frifunnet i tingretten, men senere dømt til 120 dagers fengsel, hvorav 30 dager ubetinget, i Gulating lagmannsrett. Han ble også dømt til tre års tap av førerretten. Høyesterett har besluttet å opprettholde straffen.

I avgjørelsen fra Høyesterett heter det at den gir veiledning for hvor terskelen ligger for bruk av straffelovens bestemmelse om uaktsomt drap ved dødsulykker i trafikken.

Forsvarsadvokaten til 21-åringen advokat Per Ivar Hessen sier til Bergens Tidende at han mener Høyesteretts avgjørelse er streng.

– Det betyr at bilister har større ansvar for feil gjort av medtrafikanter, og at man må være forberedt på at medtrafikanter kan ha avvikende handlingsmønstre, sier Hessen.

Han sier Høyesterett ikke har konkludert med strengere aktsomhetskrav.

– Dommen er et signal til ungdom bak rattet, og bilfører generelt, i vurderingen av risikoen det medfører å kjøre for fort, sier forsvarsadvokaten.