VG: Pasient døde på sykehus etter å ha fått medisin feil

Det er familiens bistandsadvokat som bekrefter historien overfor VG. Feilen skal ha skjedd ved Elverum sykehus i slutten av november i fjor.

– Jeg kan bekrefte at det er slik hendelsesforløpet er blitt forklart av sykehuset til mine klienter, sier advokat Anders J. Bækkemoen ved Advokatfirmaet Hartz & Co AS til VG.

Han sier videre til avisen at de pårørende er svært kritiske til behandlingen pasienten ble gitt ved sykehuset.

– De opplevde også at han ikke fikk god nok oppfølging i forkant av at dette skjedde, sier Bækkemoen.

Vedkommende ble operert ved et annet sykehus i forkant av innleggelsen på Elverum sykehus. Bækkemoen sier familien opplevde at mannen var på bedringens vei.