Dømt for drap tidligere – nå er han siktet for nytt drap

Mannen som ble pågrepet ble påtruffet i umiddelbar nærhet til funnstedet. Han ble pågrepet og først siktet for likskjending. Torsdag formiddag ble siktelsen utvidet til også å gjelde drap.

Det er ikke første gang han er siktet for drap. Ifølge en dom fra Oslo tingrett fra 2004 ble den pågrepne i 1982 dømt til 18 års fengsel for drap. Det var flere som var tiltalt for drapene som skjedde i 1981.

Den pågrepne mannen er en 55 år gammel etnisk norsk mann bosatt i Oslo. I tillegg til en drapsdom er han også dømt for andre forhold senere. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 torsdag.

Funnet av brannvesenet

– Vi har ennå ikke identifisert den avdøde, sier politioverbetjent Anne Alræk Solem i seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker.

Den første meldingen som ledet til den avdøde kom inn til brannvesenet onsdag. Brannvesenet fikk melding om en brann, et par hundre meter nordvest fra Hammeren i Maridalen.

Etter hvert fant brannvesenet et delvis utbrent lik. De varslet politiet.

– Det er blitt avhørt flere vitner som var i nærheten av stedet, sier Solem.

Politiet vil foreløpig ikke si om liket var påført andre synlige skader.

Det var satt opp flere telt i nærheten av området der liket ble funnet. Teltene er satt opp noen hundre meter fra stedet.

Er blitt avhørt

Den pågrepne ble tatt med inn til politiet og er allerede blitt avhørt. Det er på bakgrunn av dette at siktelsen er blitt utvidet. Politiet vil foreløpig ikke gå inn på detaljer fra avhøret.

Avdøde blir obdusert i løpet av torsdag. Politiet vil foreløpig ikke si noe om avdødes alder eller andre kjennetegn.

Det er Fridtjof Feydt som er 55-åringens forsvarer. Aftenposten snakket med Feydt før pressekonferansen. Han var sparsom i sin kommentar.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, var Feydts korte kommentar.

I etterkant av pressekonferansen sier Feydt at han var kjent med at siktelsen var utvidet, og sier at klienten hans nekter straffskyld også for drap.

Feydt sier at det ikke er noe forbindelse mellom denne saken og den gamle drapsdommen.