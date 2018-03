Masseslagsmål på danskebåten – sju nordmenn fikk ikke være med tilbake

Slagsmålet skjedde natt til lørdag med mange svært berusede personer involvert, melder danske TV 2 Nord.

Personalet om bord greide å få kontroll på de involverte, og dansk politi ble varslet.

– Slagsmålet skjedde i norsk farvann, og det var kun nordmenn om bord, så det er Norges ansvar. Flere av dem vil bli siktet for vold, sier vaktsjef Poul Badsberg hos politiet på Nordjylland til TV 2 Nord.

I arresten

Ifølge den danske kanalen var det et utdrikningslag og en bursdagsfest som barket sammen. Konsernsjef Rickard Ternblom sier at det ikke stemmer, men at de involverte tilhørte samme gruppe som var om bord på båten i forbindelse med en bursdagsfeiring.

– Det ble etter hvert dårlig stemning internt i gruppa. Det ble slagsmål, og sju av personene var veldig aktive. De havnet alle i arresten på båten, sier han til Bergens Tidende.

Fikk ikke bli med

Ferja fulgte ruteplanen til Hirtshals og reiste lørdag tilbake til Norge. Sju unge nordmenn ble imidlertid satt av på kaia i Hirtshals i Danmark og fikk ikke være med båten tilbake.

– De må finne seg en annen reisemåte hjem. Hos oss er de ikke velkomne, sier Ternblom.

Ifølge konsernsjefen skjedde slagsmålet i et separat rom i forbindelse med bursdagsfeiring. De andre passasjerene skal knapt ha merket noe til bråket.

I alt var det 400 unge nordmenn om bord på ferja.