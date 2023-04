Skadet mann anmeldt for falsk forklaring etter utforkjøring i Egersund

Politiet fastslår nå at det bare var én person i bilen som kjørte i elven ved Egersund i Rogaland. Føreren blir anmeldt for falsk forklaring, og for kjøring i påvirket tilstand uten førerkort.

Bilen har havnet på taket i elven.





08.04.2023 13:18

(Stavanger Aftenblad) Politiet antyder at han også kan bli holdt erstatningsansvarlig for kostnader for leteaksjonen.

Dette melder Sørvest politidistrikt på Twitter klokken 11.20 lørdag, etter at mannen det ble lett etter i flere timer, er avhørt av politiet, skriver Aftenbladet.