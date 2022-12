Kronprinsessen: – Det krever enorm styrke å be om hjelp

En tydelig rørt kronprinsesse Mette-Marit møtte pressen etter å ha pakket matposer hos Frelsesarmeen: – Å spørre andre om hjelp er noe av det tøffeste i livet.

Kronprinsesse Mette-Marit hjelper til med å klargjøre Frelsesarmeens julehjelp under besøket til Frelsesarmeen. – Det krever stort mot å be om hjelp, sa en rørt kronprinsesse.

NTB

20 minutter siden

På Frelsesarmeens slumstasjon på Rodeløkka i Oslo hjalp kronprinsparet onsdag formiddag til med å pakke juleposer. Stadig flere står i kø for å få hjelp.

– Det er mange nå som trenger hjelp, som ikke gjorde det før, sa kronprinsessen.

– Jeg vil gjerne snakke litt om hvor modig det er. Det skal ikke være skambelagt å be om hjelp, men det er noe av det tøffeste i livet. Det å komme hit – det krever enormt stor styrke, sa hun.

Pakket julegodt og mat

Frelsesarmeens slumstasjon tilbyr gratis mat og mye annen hjelp til familier og enslige. Kronprinsessen roser de frivillige.

– Noen har vært her i over 20 år. Det er mye forskjellige erfaringer, og mange er glad for det fellesskapet som finnes her – det å kunne bidra sammen.

Onsdag kom det nye tall fra Statistisk sentralbyrå som bekrefter det de fleste merker på lommeboken: Vi har fått dårligere råd. Mye mer av inntekten brukes opp, og dermed blir det mindre sparing.

Noen rammes så hardt at de må ty til veldedighet for å få mat i kjøleskapet.

Samme dag besøkte altså kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit noen av de store aktørene i Oslo som hjelper de fattigste. Hos Kirkens Bymisjon fikk paret en orientering fra Røde Kors, Blå Kors, Fattighuset, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon om fattigdom i Norge.

– Vi er veldig berørt av hvor mange som stiller opp – ikke bare nå, men resten av året, sier Mette-Marit.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit får vite mer om fattigdomsproblemet i Norge hos Kirkens Bymisjon i Oslo, før de drar videre til Frelsesarmeen for å pakke julekasser.

– Et lite lys

På Frelsesarmeens slumstasjon på Rodeløkka var det pakking av godsaker til jul som sto på planen – sammen med helt nødvendige ting.

– Vi var med å pakke poser med julegodt, gaver og litt å henge på treet. Det har vært veldig fint å være sammen med de frivillige og lære litt mer, sier kronprins Haakon. Han lovpriser det viktige arbeidet som gjøres året rundt, og ikke minst nå før jul.

I fjor fikk over 13.000 husstander hjelp før jul – blant annet mat, varme klær og tusenvis av julegaver.

– Dette skal være et lite lys i en ellers veldig vanskelig tid, sier han og minner om at julen, som er en fin tid for mange, også oppleves som vanskelig. Det er stort press på økonomien, og man kan føle ekstra på utenforskap, mer enn ellers i året.

På spørsmål om hva folk kan gjøre for å bidra, oppfordrer kronprinsessen folk til å sjekke lokalt hva som trengs av hjelp.

– Hvis man først begynner, tror jeg det er vanskelig å gi seg, rett og slett, smiler hun.