Kvinne døde etter at kran veltet over kjøpesenter: – Aldri hørt om at ei tårnkran har veltet

Det ble svært dramatisk da en 60 meter høy tårnkran veltet over et kjøpesenter i Melhus i Trøndelag fredag. Hovedentreprenøren på byggeplassen ved Melhustorget stiller seg uforstående til at noe sånt kunne skje.

Den 60 meter høye tårnkranen veltet og slo ned gjennom taket på kjøpesenteret.

06.01.2023 22:19 Oppdatert 06.01.2023 22:29

(Adresseavisen/Aftenposten) Klokken 09.17 fredag morgen fikk politiet melding om at ei kran hadde veltet i Melhus sentrum i Trøndelag.

Kranen hadde veltet over kjøpesenteret Melhustorget og ødelagt deler av taket. Flere butikker ble ødelagt.

