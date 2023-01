Færre må på sykehus. Men vi er langt fra ferdig med covid-19.

Kina har sluppet opp på sine ekstreme tiltak mot covid-19. Det går hardt ut over de eldste i landet. Bildet er tatt på et sykehus i Shanghai den 5. januar.

Norge kan få tre-fire smittebølger med covid-19 i år.

19.01.2023 20:32

Koronapandemien vil i 2023 komme over i en ny fase. For første gang vil hele verdens befolkning ha sluppet viruset innpå seg, i og med at Kina har gitt opp sin visjon om null smitte. Det har stor betydning for hvilke økonomiske følger covid-19 har på verdenssamfunnet.

Samtidig påvirker viruset helsen vår på en ny måte. Sykeligheten er ventet å bli mindre. Men stadig nye smittebølger kommer til å skylle over verden.

For én gruppe mennesker kommer sykdommen antagelig til å bli en permanent svøpe. Noe de dør av.

