Må betale tilbake millionbeløp og får ikke mer penger

Helsedirektoratet konkluderer med kritikkverdig bruk av penger, og krever at Foreningen for barnepalliasjon betaler tilbake et tosifret millionbeløp.

Generalsekretær Natasha Pedersen sammen med rådgiverne Brit Gagnat og Vibeke Sundsbø i Helsedirektoratet under kontrollen i Andreas Hus i november.

19.01.2023 15:29

(FÆDRELANDSVENNEN): PricewaterhouseCoopers (PWC) har bistått Helsedirektoratet med å finne ut hvordan Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har brukt 90 millioner offentlige kroner på å etablere barnehospicet Andreas Hus på Eg i Kristiansand.

Nå er rapporten klar.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn