Mann siktet i drapssak på Sandaker i Oslo

To menn er funnet døde i en blokk på Sandaker i Oslo natt til lørdag. Politiet etterforsker saken som en drapssak. En mann er pågrepet og siktet i saken.

Både de døde og den pågrepne er voksne menn.

01.07.2023 01:40 Oppdatert 01.07.2023 12:34

De to avdøde mennene er i henholdsvis 60- og 70-årene, og begge var bosatt i Oslo.

– Politiet etterforsker saken som en drapssak, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen har pågått for fullt siden politiet ble varslet om hendelsen natt til lørdag. Det er tatt flere vitneavhør, rundspørring og gjennomført kriminaltekniske undersøkelser.

Kjenning av politiet

Metlid opplyser at den siktede er en mann i 50-årene, bosatt i Oslo, og at vedkommende er kjent for politiet fra før.

– Siktede ble ikke avhørt i natt, men vil bli forsøkt avhørt ut over dagen, sier Metlid.

Politiadvokat Ida Fengsrud har besluttet at siktede fremstilles for fengsling i morgen.

– Politiet er tidlig i etterforskningen, det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning for hendelsen, sier Metlid.

Krimteknikere på stedet natt til lørdag.

To leiligheter

Politiet ble varslet om saken via AMK klokken 23:25 fredag kveld, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

Meldingen gikk ut på at en person fremsto som skadet.

– Først ble han som nå er pågrepet, funnet, forteller operasjonslederen.

Denne mannen var ikke skadet. Deretter fant politiet én død mann i én leilighet og noe senere én død mann i en annen leilighet.

Blokken har ti etasjer, men operasjonslederen ønsket ikke å si noe om avstanden mellom stedene der de døde ble funnet.

– Det var i samme oppgang, men vi kan ikke gå i detalj, sier operasjonslederen.

– Det fremstår som de involverte har en eller annen relasjon eller bekjentskap til hverandre, men dette er noe politiet jobber med å avklare, skriver han videre.

Gjenstander funnet

Politiet ønsker ikke å si noe om hvilke spor som gjør at de tror de to mennene er drept.

Men ifølge Sagene Avis er det funnet gjenstander som politiet tror kan være drapsvåpen. Krimteknikere fra politiet jobbet natt til lørdag på stedet.

– Dette er en meget alvorlig sak. Dersom det er vitner som per nå ikke har snakket med politiet, bes de om å ta kontakt så fort som mulig, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning.