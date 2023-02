Oransje farevarsel om vind og snøskred flere steder fredag

Det er sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i store deler av Sør-Norge fredag. – Man bør tenke over om barna skal gå hjem fra skolen alene.

16.02.2023 13:42 Oppdatert 16.02.2023 19:18

I Sunnhordland kan det komme vindkast på 35–40 meter per sekund fra nordvest. Vinden øker først i sør, varsler meteorologene.

Det oransje farevarselet gjelder fra klokken 14 til 19 fredag.

I Agder og deler av Telemark ventes det lokalt svært kraftige vindkast på 25 meter per sekund i indre strøk. På kysten vil det være vindkast opp mot 40 meter per sekund. farevarselet gjelder fra klokken 14 fredag og til midnatt.

– Fest alle løse gjenstander, unngå ferdsel på utsatte steder, beregn ekstra tid til transport og kjøring, og vurder om reisen er nødvendig, skriver meteorologene.

Ikke la barn gå hjem alene

Det kan også være en idé å hente ungene tidligere fredag, før vindøkningen kommer, sier statsmeteorolog Alexander Skeltved til Bergens Tidende.

– Folk må tenke seg om, det kan være ganske skummelt. De bør ta hensyn til dette når de henter barn i barnehagen eller på skolen, og tenke over om barn skal gå hjem alene, sier han.

Videre advares det om at gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur.

Ber om å kontakte politiet

Det er også ventet svært kraftige vindkast for store deler av Vestland sør for Sognefjorden, hvor det er sendt ut farevarsel på oransje nivå. Vinden er ventet å øke fra fredag ettermiddag.

– Vi oppfordrer de kommunene som er omfattet av oransje farevarsel, om å vurdere å etablere kontakt med politiet lokalt for å gjøre vurderinger av mulige konsekvenser og utveksle kontaktinformasjon, skriver Statsforvalteren i Vestland.

Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid, advarer meteorologene.

Stormen Otto

Det forventes både kansellerte avganger for ferger, fly og annen transport, og veier og broer kan bli stengt. Også strømforsyningen kan bli rammet på grunn av trær som knekker. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Stormen som kommer, rammer også Danmark. Danskene har gitt den navnet Otto.